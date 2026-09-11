BULOG dan Kemenko Pangan Pastikan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Jangkau Wilayah Selatan Lampung

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Perum BULOG melanjutkan penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 di Provinsi Lampung.

Penyaluran dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., yang didampingi oleh Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Lampung Rindo Safutra di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (11/9).

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Direktur Utama Perum BULOG menyerahkan Bantuan Pangan Beras secara simbolis kepada sejumlah perwakilan Penerima Bantuan Pangan (PBP). Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan penugasan pemerintah kepada Perum BULOG dalam menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), sekaligus memastikan bantuan pangan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.

Setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) memperoleh 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan, sehingga masing-masing penerima mendapatkan total 30 kilogram beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.

Di Provinsi Lampung, Bantuan Pangan Beras menyasar lebih dari 1,2 juta PBP dengan total alokasi lebih dari 37,27 ribu ton beras. Sementara di Kabupaten Lampung Selatan, bantuan disalurkan kepada 182 ribu PBP dengan total alokasi hampir 5,5 ribu ton beras. Khusus di Desa Pisang, program ini menyasar 233 PBP dengan total bantuan hampir 7 ribu kilogram beras untuk tiga bulan.

“Bantuan pangan ini akan kita lanjutkan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026. Pemerintah telah memutuskan untuk menambah alokasi bantuan pangan sebanyak 1 juta ton beras bagi sekitar 33,2 juta masyarakat yang membutuhkan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

“Bantuan lanjutan ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat, terutama memasuki masa paceklik ketika masyarakat menghadapi tantangan dalam memperoleh beras. Kebijakan tersebut telah diusulkan kepada Presiden dan mendapat persetujuan,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG menegaskan bahwa BULOG siap menjalankan penugasan pemerintah dan mengawal proses penyaluran Bantuan Pangan Beras agar dapat diterima masyarakat penerima manfaat. “BULOG siap menjalankan penugasan pemerintah dengan memastikan ketersediaan stok serta kelancaran penyaluran bantuan pangan hingga diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani.