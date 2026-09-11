Pamerindo Targetkan 70 Ribu Pengunjung di IEE Series, Transaksi Bisnis Tahun Lalu Rp 1,4 Triliun

Deputy Event Director PT Pamerindo Indonesia Hanung Hanindito. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Pamerindo Indonesia menargetkan lebih dari 70 ribu pengunjung dalam penyelenggaraan Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 yang berlangsung selama empat hari. Target tersebut dipasang di tengah antusiasme pengunjung yang dinilai tetap tinggi sepanjang pameran.
Deputy Event Director PT Pamerindo Indonesia Hanung Hanindito mengatakan jumlah pengunjung sejak hari pertama hingga hari ketiga menunjukkan respons yang positif. Ia menilai IEE Series masih menjadi wadah bagi pelaku industri untuk bertemu dan membangun koneksi bisnis.
"Ya, kita target memang lebih dari 70 ribu ya, kita target 70 ribu pengunjung dalam 4 hari. Alhamdulillah sih kita melihat dari kemarin, dari hari pertama sampai hari ketiga memang sangat ramai sekali ya," ujar Hanung saat ditemui JawaPos.com di JIExpo Kemayoran, Jakaeta Pusat, Jumat (11/9).
"Antusiasmenya cukup tinggi. Alhamdulillah pameran IEE Series, Mining Indonesia, Construction, dan industri lainnya itu memang masih menjadikan platform kami ini sebagai platform untuk mereka ketemu. Jadi begitu setiap ada IEE Series, setiap ada Main Indonesia, setiap ada kita bikin pameran, setiap tahun itu selalu orang antusiasnya tinggi untuk hadir,” imbuhnya.
Selain jumlah pengunjung, aktivitas bisnis menjadi salah satu indikator yang diperhatikan Pamerindo dalam penyelenggaraan IEE Series. Namun, Hanung menjelaskan pencatatan transaksi pada pameran dengan model business-to-business (B2B) tidak mudah dilakukan secara langsung.
"Transaksi bisnis kita sih memang kalau B2B ini agak (susah) mencatatnya ya, kita memang belum pernah mencatat secara detail. Tapi yang terjadi di tahun kemarin, waktu itu kita catatkan itu bisa sampai Rp 1,3-1,4T," kata Hanung.
Untuk penyelenggaraan tahun ini, Pamerindo belum memiliki angka transaksi yang dapat disampaikan karena pendataan baru dilakukan setelah acara selesai. Meski demikian, perusahaan berharap nilai transaksi yang tercipta mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kita berharapnya ada kenaikan, mudah-mudahan bisnis masih bagus karena kita juga nanti kita lihat dari hasil survei, dari hasil data-data yang kita dapat dari exhibitor itu sebesar apa kenaikannya, transaksinya terjadi berapa banyak, ya kita ketahui bersama lah industri, gak cuman di mining, tapi di industri lainnya juga sedang dalam kondisi ketidakpastian gitu ya, masih uncertain kondisinya, tetapi dengan lihat antusiasme seramai ini sih, kami masih percaya bisnisnya masih terjadi ada di sini," jelasnya.
Hanung mengatakan kondisi industri yang masih penuh ketidakpastian menjadi salah satu faktor yang membuat Pamerindo perlu melihat hasil survei dan data dari para exhibitor untuk mengetahui perkembangan transaksi secara lebih menyeluruh.
Meski demikian, dari sisi jumlah peserta pameran, Pamerindo memperkirakan terdapat pertumbuhan sekitar 10 persen. Untuk penyelenggaraan IEE Series pada pekan kedua, terdapat sekitar 1.700 exhibiting company. Jika digabungkan dengan peserta pada Energy Week di pekan sebelumnya, jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 exhibiting company.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022