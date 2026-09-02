Kebutuhan Energi dan Infrastruktur Digital Meningkat, IEE Series Hadirkan Tiga Sektor Strategis

JawaPos.com – Kebutuhan terhadap infrastruktur energi dan digital yang terus meningkat mendorong industri untuk tidak hanya memperluas kapasitas, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keandalan.

Dalam RUPTL 2025–2034, Indonesia menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW), termasuk 42,6 GW energi terbarukan dan 10,3 GW sistem penyimpanan energi. Sementara itu, kapasitas data center di Indonesia mencapai sekitar 370 megawatt (MW) pada 2025.

Perkembangan tersebut menjadi konteks penyelenggaraan Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series - Energy Week 2026 yang berlangsung pada 2–5 September 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Ajang tersebut menghadirkan tiga pameran, yakni Electric & Power Indonesia, The Battery Show Indonesia, dan Data Center Asia–Indonesia.

Mengusung tema “Sustainability for Industrial Transformation” atau Keberlanjutan untuk Transformasi Industri, IEE Series - Energy Week menempatkan aspek keberlanjutan sebagai bagian dari upaya industri untuk tumbuh dan menciptakan nilai lebih besar.

Pendekatan tersebut mencakup efisiensi, inovasi, ketahanan, serta pemanfaatan energi, material, dan infrastruktur secara lebih bertanggung jawab untuk mendukung kebutuhan industri dalam jangka panjang.

Upaya tersebut membutuhkan ruang yang mempertemukan pelaku industri dengan teknologi, pengetahuan, dan perspektif dari berbagai bidang. IEE Series - Energy Week 2026 hadir sebagai platform dengan skala pameran dan rangkaian program yang terus berkembang.

Skala penyelenggaraan IEE Series - Energy Week 2026 tercermin dari area pameran yang mencapai lebih dari 20.000 meter persegi. Ajang tersebut diikuti 451 perusahaan dari 28 negara, serta menghadirkan 21 sesi seminar dengan 73 thought leaders dan dukungan dari 12 asosiasi industri.

Penyelenggaraan Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series - Energy Week 2026 yang berlangsung pada 2–5 September 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Maxmilaan Bruinier, Deputy Event Director Pamerindo Indonesia, mengatakan penyelenggaraan IEE Series - Energy Week di Jakarta melanjutkan momentum positif dari Indonesia Energy Week Surabaya 2026 yang mempertemukan lebih dari 200 peserta pameran dari 17 negara.

“Melalui IEE Series - Energy Week di Jakarta, kami memperluas konektivitas tersebut dengan mempertemukan sektor ketenagalistrikan, penyimpanan energi, dan infrastruktur digital dalam satu ekosistem. Kami berharap pertemuan ini dapat mendorong pertukaran pengetahuan dan solusi yang membantu industri meningkatkan efisiensi, memperkuat kapabilitas, dan menciptakan nilai yang lebih besar dalam jangka panjang,” ujar Maxmilaan.