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Nanda Prayoga
Kamis, 10 September 2026 | 22.42 WIB

Agar Barang Aman, Inilah 5 Manfaat Safe Deposit Box Ini Wajib Kamu Tahu

Ilustrasi safe deposit box (istimewa) - Image

Ilustrasi safe deposit box (istimewa)

JawaPos.com - Menempatkan barang berharga di dalam rumah bukan tanpa risiko. Ancaman pencurian, kebakaran, maupun kerusakan akibat bencana dapat membuat dokumen dan aset penting mengalami kerugian. Karena itu, layanan safe deposit box (SDB) yang tersedia di sejumlah bank bisa menjadi salah satu opsi penyimpanan.

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Amerika Serikat menyebut SDB dapat dimanfaatkan untuk menyimpan berbagai barang yang bernilai maupun sulit digantikan. Mulai dari dokumen penting, perhiasan, koleksi hingga benda berharga lainnya.

Direktur Utama Bank Sembada Sandibrata Simanjuntak mengatakan, SDB menjadi salah satu layanan yang diandalkan perseroan. “Safe Deposit Box adalah salah satu andalan Bank Sembada,” ujar Sandibrata dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/9). Berikut sejumlah manfaat yang bisa diperoleh dengan menggunakan layanan SDB.

1. Menambah perlindungan terhadap barang berharga

SDB ditempatkan di area khusus dalam fasilitas perbankan dengan akses terbatas. Kondisi tersebut dapat memberikan perlindungan tambahan bagi nasabah yang ingin menyimpan barang berharga di luar rumah.

2. Menyimpan dokumen penting dengan lebih aman

 Berbagai dokumen yang memiliki nilai penting, seperti sertifikat properti, dokumen kendaraan, surat berharga hingga dokumen keluarga tertentu, dapat ditempatkan di dalam SDB. Penyimpanan ini dapat mengurangi risiko dokumen hilang maupun mengalami kerusakan.

Sementara itu, salah satu bank yang menyediakan fasilitas SDB adalah Bank Sembada. Fasilitas SDB Bank Sembada dapat digunakan nasabah untuk menyimpan berbagai dokumen dan barang berharga, termasuk sertifikat, emas hingga perhiasan.

Editor: Diar Candra
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