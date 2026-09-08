Ekspansi Transcosmos di Bali Demi Memperkuat Layanan CX Berbasis AI

JawaPos.com - Transcosmos Indonesia (TCID) memperluas jaringan operasionalnya ke Bali dengan meresmikan CX Square Park23 Bali. Fasilitas tersebut menjadi operation site keenam perusahaan di Indonesia. Transcosmos Indonesia mengembangkan layanan customer experience (CX) melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Ekspansi ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas operasional. Melainkan juga menjadi strategi perusahaan dalam membangun ketahanan bisnis melalui penyebaran lokasi kerja di luar Pulau Jawa. Dengan hadirnya fasilitas baru tersebut, Transcosmos Indonesia juga membuka ruang bagi pengembangan talenta lokal sebagai bagian dari pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Bali dipilih sebagai lokasi operation site baru karena dinilai memiliki sejumlah potensi yang mendukung bisnis customer experience. Selain menjadi destinasi internasional, Bali berkembang sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif dan digital dengan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dalam industri hospitality dan pelayanan.

Karakteristik tersebut dinilai selaras dengan kebutuhan industri CX yang menempatkan kualitas interaksi dan pelayanan kepada pelanggan sebagai salah satu aspek penting. Kehadiran CX Square Park23 Bali diharapkan dapat memperluas akses perusahaan terhadap talenta lokal sekaligus memperkuat fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan operasional.

“Bali memiliki kombinasi talent yang beragam dengan budaya hospitality yang kuat dan telah dikenal secara global. Kehadiran CX Square Park23 Bali mencerminkan komitmen jangka panjang kami untuk memperkuat fleksibilitas operasional sekaligus menciptakan peluang karier bagi talent lokal di seluruh Indonesia,” ujar Motoaki Matsudaira, Marketing & Sales Director Transcosmos Indonesia.

Dari sisi bisnis, fasilitas baru tersebut akan menangani kebutuhan perusahaan yang menjalankan aktivitas di pasar Indonesia. CX Square Park23 Bali juga diposisikan untuk mendukung perusahaan internasional yang tengah membangun atau memperluas kegiatan bisnisnya di Indonesia.

Perkembangan teknologi turut menjadi bagian dari strategi Transcosmos Indonesia dalam menghadapi perubahan kebutuhan pelanggan. Perusahaan terus mengembangkan layanan CX dengan menggabungkan teknologi digital dan AI.