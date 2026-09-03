Bali Interfood 2026 Resmi Dibuka, 110 Peserta dari 8 Negara Siap Bidik Peluang Bisnis F&B

JawaPos.com — Bali Interfood 2026 resmi dibuka di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Kamis (2/9). Event ini mempertemukan 110 peserta dari delapan negara dan 35 UMKM untuk mendorong kolaborasi serta peluang bisnis industri makanan dan minuman (F&B) serta hospitality. Pameran internasional ini berlangsung hingga 4 September 2026.

Memasuki penyelenggaraan ketujuh, Bali Interfood 2026 menjadi titik temu produsen, distributor, importir, buyer, pelaku HORECA, peritel, pemilik restoran dan kafe, hingga investor.

Pameran yang digelar Krista Exhibitions Group tersebut menargetkan 15 ribu pengunjung selama tiga hari. CEO Krista Exhibitions Daud D. Salim mengatakan Bali memiliki posisi strategis dalam perkembangan industri F&B nasional. Pertumbuhan sektor pariwisata, hotel, restoran, kafe, serta bisnis kuliner di Bali terus menciptakan kebutuhan terhadap produk, bahan baku, peralatan, teknologi, dan solusi industri yang semakin beragam.

“Bali bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga merupakan salah satu pusat pertumbuhan bisnis hospitality dan kuliner di Indonesia,” ungkap Daud.“Karena itu, Bali Interfood kami hadirkan sebagai platform yang mempertemukan kebutuhan industri dengan inovasi dan peluang bisnis, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal dan UMKM untuk berkembang dan terhubung dengan pasar yang lebih luas,” tambah Daud.

Ekosistem F&B dan Hospitality Makin Luas

Bali Interfood 2026 tahun ini hadir bersamaan dengan Bali Hotel & Tourism, Bali Coffee Expo, Bali Wine & Spirit, serta Bakery Indonesia Expo 2026. Kolaborasi tersebut memperluas cakupan pameran mulai dari bahan baku, produk makanan dan minuman, bakery dan pastry, kopi, wine & spirit, peralatan pengolahan, HORECA, jasa boga, hingga teknologi dan solusi pengemasan.

Pengunjung dapat melihat keterhubungan berbagai sektor dalam industri F&B dan hospitality sekaligus mencari produk yang sesuai kebutuhan bisnis. Kehadiran 110 peserta dari 8 negara juga memberikan ruang lebih besar untuk mempertemukan pelaku usaha lokal dengan jaringan industri yang lebih luas.

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