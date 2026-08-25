PT DSI Pegang Dua Peran Utama Kelola Ekspor SDA Indonesia

JawaPos.com - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), resmi mengemban dua tugas sebagai dalam mengelola penjualan sumber daya alam (SDA) Indonesia.

Adapun tugas dari PT DSI tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Direktur Utama DSI, Luke Mahony, mengatakan, peran utama DSI dalam mengelola sumber daya alam Indonesia yaitu sebagai perantara atau intemediary dan kedua sebagai eksportir.

Pada tahap awal DSI hanya berperan sebagai pengumpul data ekspor tiga komoditas, batu bara, CPO dan paduan besi yang telah tersedia di sistem sejumlah Kementerian.

“Tujuannya bukan untuk menambah birokrasi, tetapi memanfaatkan data yang sudah ada,” ujar Luke dalam konferensi pers di Jakarta dikutip, Selasa (25/8).

Adapun dari data yang telah tersedia, DSI akan mulai melakukan sejumlah analisis. Luke menyebut, DSI masih akan menambahkan sejumlah data yang belum tersedia.

“Dari sinilah kami akan mulai mengidentifikasi dan melakukan analisis terkait transfer pricing serta potensi praktik-praktik yang berkaitan dengan perdagangan,” ujarnya.