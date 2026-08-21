INKA Kirim Tambahan 120 Unit Gerbong ke Selandia Baru Pesanan UGL

JawaPos,com - PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA kembali mengirimkan 120 unit gerbong Container Flat Top Wagon 40 foot ke Selandia Baru yang merupakan pesanan UGL, perusahaan asal Australia.

Senior Manager Corporate Communications and Representative Office PT INKA (Persero) Nanang Agung Rohmandiyas dalam keterangannya di Madiun, Jawa Timur, Jumat (21/8), mengatakan pengiriman tersebut merupakan realisasi pesanan 340 unit dari UGL.

"Bagi kami, setiap pengiriman selalu berpegang pada prinsip yang sama, yakni memenuhi kualitas dan spesifikasi yang telah disepakati bersama pelanggan," ujar Nanang Agung Rohmandiyas.

Pengiriman dilakukan dari Terminal Jamrud Nilam Mirah dan Teluk Lamong, Surabaya, yang dikelola PT Pelindo Multi Terminal.

Ia menjelaskan, dengan pengiriman 120 unit kali ini, realisasi pengiriman dalam pesanan proyek UGL kali ini telah mencapai 250 unit, atau sekitar 73,5 persen dari total keseluruhan.

Adapun, total pesanan dalam proyek ini mencapai 340 unit yang terdiri dari 290 unit Container Flat Top Wagon 40 foot dan 50 unit Container Flat Top Wagon 50 foot.

INKA sebelumnya telah mengirimkan 130 unit pada Maret 2026 dan selanjutnya 90 unit terakhir, yang terdiri dari 40 Container Flat Top Wagon 40 foot dan 50 Container Flat Top Wagon 50 foot dijadwalkan dikirim pada November 2026.

Pesanan ini merupakan kontrak keempat Container Flat Top Wagons antara INKA dan UGL sejak dimulai pada tahun 2021. Secara keseluruhan, INKA telah mengirimkan 1.294 dari total 1.504 unit gerbong yang dipesan UGL.