Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Kamis, 20 Agustus 2026 | 07.03 WIB

Berhasil Angkut 503 Juta Pelanggan, KAI Targetkan Lebih Produktif Manfaatkan Teknologi

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin. (Istimewa) - Image

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) mencatat berhasil mengangkut 503,5 juta pelanggan selama 2025. Angka tersebut naok 8,52 persen dibandingkan 2024 sebanyak 464 juta pelanggan. 

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin dalam SBM ITB Industrial Summit 2026 di Jakarta, Rabu (19/8).

Bobby menyampaikan, pertumbuhan KAI ke depan perlu dibangun dengan memperluas sumber nilai perusahaan.

“Skala KAI sudah sangat besar. Tantangan sekaligus peluang berikutnya adalah meningkatkan kontribusi aset, teknologi, keahlian, dan basis pelanggan sebagai sumber pertumbuhan baru yang memberi nilai lebih besar bagi perusahaan dan perekonomian,” ujar Bobby.

Dia memaparkan, 94 persen pendapatan KAI berasal dari sektor transportasi. Kondisi tersebut menjadi ruang bagi KAI untuk membangun empat mesin pertumbuhan, yakni aset operasional, aset berwujud, aset berbasis kapabilitas, dan aset teknologi.

KAI saat ini memiliki 327,8 juta meter persegi aset lahan perkeretaapian serta basis pelanggan yang besar. Perusahaan BUMN ini berupaya mengoptimalkan kawasan dan properti, Transit-Oriented Development (TOD), layanan digital, MRO, manufaktur, serta pengembangan keahlian perkeretaapian.

“Pertumbuhan ke depan harus lebih produktif. KAI perlu semakin kuat dalam operasi, semakin optimal dalam mengelola aset, dan semakin cepat memanfaatkan teknologi,” imbuhnya.

Transformasi tersebut juga diarahkan untuk memperbesar kontribusi kereta api terhadap efisiensi transportasi dan logistik nasional. Peningkatan peran kereta api dapat membantu memperkuat daya saing industri melalui mobilitas orang dan barang yang semakin efisien.

KAI juga mulai mendorong pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas operasi serta mengoptimalkan kapasitas jaringan yang tersedia. Dalam peta jalan menuju 2045, volume pelanggan diarahkan mencapai sekitar 1,4 miliar pelanggan per tahun, dengan kontribusi bisnis non-farebox pada kisaran 20–25 persen.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mau Dapat Diskon 17 Persen Untuk Tiket Kereta Api? Berikut Jadwal dan Cara Membelinya - Image
Bisnis

Mau Dapat Diskon 17 Persen Untuk Tiket Kereta Api? Berikut Jadwal dan Cara Membelinya

Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.15 WIB

Bidik Investor Tiongkok-Rusia untuk Wujudkan Kereta Api Trans-Kalimantan - Image
Nasional

Bidik Investor Tiongkok-Rusia untuk Wujudkan Kereta Api Trans-Kalimantan

Jumat, 7 Agustus 2026 | 16.43 WIB

Jerman Hadapi Isu Pasokan BBM akibat Perbaikan Jalur Kereta Api - Image
Internasional

Jerman Hadapi Isu Pasokan BBM akibat Perbaikan Jalur Kereta Api

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore