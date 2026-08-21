Mekaar Inspiraksi, Kolaborasi Nasabah dan Karyawan PNM Perluas Pemberdayaan

JawaPos.com — Di balik setiap usaha kecil yang dijalankan perempuan prasejahtera, selalu ada harapan yang ingin diperjuangkan.

Harapan agar dapur tetap mengepul, anak-anak dapat terus bersekolah, hingga mimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik.

Harapan itulah yang selama ini dirawat PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melalui program Mekaar InspirAksi. Mekaar InspirAksi menjadi ruang kolaborasi antara nasabah dan Account Officer (AO) PNM untuk membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana dengan saling bahu membahu.

Program ini menggabungkan inspirasi dengan aksi nyata melalui pendampingan intensif, inovasi usaha, serta penguatan kapasitas agar nasabah mampu naik kelas secara berkelanjutan dengan berfokus pada aspek Environment, Sustainability, dan Governance (ESG).

Dalam program ini, para AO tidak hanya berperan sebagai pendamping pemberdayaan, tetapi juga menjadi mitra belajar yang bersama-sama menggali potensi, mencari solusi, hingga mengimplementasikan ide pengembangan usaha. Pendekatan tersebut menjadi kekuatan utama Mekaar InspirAksi, karena pemberdayaan bukan sekadar memberikan modal, melainkan membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk terus bertumbuh.

Berbagai inovasi lahir dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap ide membawa cerita tentang kegigihan para ibu yang terus mencari cara agar usahanya semakin produktif, memiliki daya saing, dan mampu membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi keluarganya.

Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan bahwa pemberdayaan yang sesungguhnya tidak berhenti ketika pembiayaan diberikan. Menurutnya, perubahan baru benar-benar terjadi ketika seseorang mulai percaya pada kemampuannya untuk terus berkembang.

"Keluarga yang berdaya tidak lahir hanya karena memperoleh akses permodalan, tetapi karena memiliki kesempatan untuk terus belajar, berinovasi, dan didampingi hingga mampu berdiri lebih kuat. Bersama Danantara, PNM ingin memperluas kesempatan itu agar semakin banyak keluarga prasejahtera yang bukan hanya bertahan, tetapi benar-benar bertumbuh dan mampu mengubah masa depan keluarganya." Jelas Kindaris.

Ia menambahkan, Mekaar InspirAksi mencerminkan filosofi baru pemberdayaan PNM, yakni membangun ekosistem yang mempertemukan pengalaman, semangat gotong royong, dan keberanian mencoba hal-hal baru.