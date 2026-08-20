PNM Siapkan Ekosistem Pembiayaan Mekaar Bunga Delapan Persen

JawaPos.com – Penyesuaian suku bunga PNM Mekaar menjadi delapan persen secara serius dipersiapkan untuk memasuki tahap implementasi.

Setelah keputusan penyesuaian suku bunga diumumkan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM bersama kementerian/lembaga terkait kini bergerak cepat menyiapkan berbagai perangkat yang dibutuhkan agar manfaat pembiayaan yang lebih terjangkau dapat mulai dirasakan nasabah yang ditargetkan pada September 2026.

Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan penyesuaian suku bunga tidak berhenti pada keputusan, tetapi dapat diterapkan secara tepat sasaran dan berjalan efektif di lapangan. Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan bahwa penyesuaian bunga PNM Mekaar menjadi sekitar 8 persen ditargetkan mulai berlaku pada awal September 2026.

Untuk mengejar target tersebut, sejumlah proses dipersiapkan secara simultan. Paralel dengan penyiapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Kementerian Keuangan bersama PNM juga secara intensif sedang menyiapkan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang terkoneksi dengan mekanisme host to host.

Di sisi lain, PNM juga mulai menyiapkan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), sekaligus mengupayakan dukungan likuiditas dari bank-bank BUMN yang dikoordinasikan oleh Danantara.

Seluruh proses tersebut berjalan beriringan karena implementasi pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau membutuhkan kesiapan ekosistem secara menyeluruh. Mulai dari landasan regulasi, mekanisme administrasi dan sistem, skema kerja sama pembiayaan, hingga kesiapan likuiditas perlu dipastikan berjalan dalam satu rangkaian yang seirama agar target implementasi pada September 2026 dapat terlaksana dengan baik.

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Bagi PNM, percepatan persiapan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi manfaat yang nyata bagi pengusaha ultra mikro. Penyesuaian bunga bukan hanya mengenai perubahan biaya pembiayaan, tetapi juga bagaimana akses modal yang lebih terjangkau dapat memberi ruang lebih besar bagi nasabah untuk memulai dan mengembangkan usaha, menjaga keberlanjutan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan PNM akan memastikan seluruh proses persiapan dilakukan secara optimal agar kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi Masyarakat akar rumput.

"Pembiayaan dan pemberdayaan harus dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi pengusaha ultra mikro. Karena bagi kami, akses pembiayaan yang lebih terjangkau harus berjalan bersama dengan pendampingan dan pemberdayaan, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga membantu nasabah tumbuh dan semakin mandiri,” ujar Kindaris.