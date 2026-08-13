Diaspora Indonesia Kembangkan Kuliner Nusantara di Belanda Bersama BNI

JawaPos.com - Memperkenalkan cita rasa autentik Indonesia ke pasar internasional membutuhkan lebih dari sekadar keahlian memasak. Dibutuhkan keberanian membangun usaha di negeri orang serta dukungan mitra yang mampu mengiringi pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Semangat tersebut tercermin dalam perjalanan Suprapti, pemilik Waroeng Padang Lapek di Den Haag, Belanda. Berbekal kecintaan terhadap kuliner Minangkabau, Suprapti mengembangkan usahanya menjadi salah satu restoran Indonesia yang dikenal masyarakat setempat dan diaspora Indonesia.

Dalam perjalanan tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan dukungan pembiayaan untuk memperkuat kapasitas usaha Waroeng Padang Lapek. Dukungan tersebut turut menopang pengembangan operasional baik restoran dan central kitchen di Den Haag serta pembukaan cabang baru di Amsterdam di tahun 2026.

Didirikan pada 3 Oktober 2019, Waroeng Padang Lapek menghadirkan beragam hidangan khas Minangkabau dengan cita rasa autentik. Berlokasi di Schoolstraat 26, Den Haag, restoran ini mempertahankan resep asli masakan Padang, mulai dari rendang, gulai tunjang, paru balado, gulai jengkol hingga kue lupis.

Konsistensi dalam menjaga cita rasa membuat Waroeng Padang Lapek memperoleh sambutan positif dari masyarakat Indonesia di Belanda maupun pelanggan lokal.

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"Sejak awal, kami ingin menghadirkan masakan Padang dengan cita rasa yang benar-benar autentik. Sambutan yang kami terima menunjukkan bahwa kuliner Indonesia memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Belanda," ujar Suprapti.

Seiring meningkatnya permintaan, Waroeng Padang Lapek terus memperkuat kapasitas usahanya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoperasikan central kitchen di Mercuriusweg 70, Den Haag, sebagai pusat produksi dan distribusi makanan.

Fasilitas tersebut berperan dalam menjaga konsistensi kualitas produk, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengembangan jaringan usaha di Belanda.

Untuk memperkuat pengembangan tersebut, BNI memberikan fasilitas kredit tambahan pada 2025 yang digunakan untuk membeli properti central kitchen yang sebelumnya disewa, sekaligus memperkuat fondasi usaha dalam mendukung ekspansi restoran di Den Haag dan pembukaan cabang baru di Amsterdam.