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Mohamad Nur Asikin
Jumat, 14 Agustus 2026 | 01.45 WIB

wondr by BNI Bantu Nasabah Kelola Keuangan Keluarga

Ilustrasi nasabah BNI memanfaatkan aplikasi wondr by BNI untuk mengatur tabungan dan memisahkan dana kebutuhan sehari-hari dari rencana keuangan jangka panjang. (Istimewa) - Image

Ilustrasi nasabah BNI memanfaatkan aplikasi wondr by BNI untuk mengatur tabungan dan memisahkan dana kebutuhan sehari-hari dari rencana keuangan jangka panjang. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus mengembangkan layanan perbankan digital untuk membantu nasabah mengelola keuangan, membagi dana berdasarkan kebutuhan, serta merencanakan berbagai tujuan finansial keluarga.

Manfaat layanan tersebut dirasakan Agis Sukma Sejati, nasabah BNI sekaligus salah satu pemenang hadiah sepeda motor dalam program rejeki wondr BNI 2025. Agis memanfaatkan aplikasi wondr by BNI untuk mengatur tabungan dan memisahkan dana kebutuhan sehari-hari dari rencana keuangan jangka panjang.

Menurut Agis, bertambahnya tanggung jawab dalam keluarga membuat pengelolaan keuangan perlu dilakukan secara lebih disiplin dan terencana. Kemudahan mengakses layanan perbankan melalui aplikasi dinilai membantunya menjaga konsistensi dalam menabung.

"BNI menjadi ruang yang aman untuk menyimpan hasil kerja keras kami. Setiap kali ada saldo yang bertambah, rasanya seperti melihat fondasi masa depan keluarga semakin kuat," ujar Agis.

Dia mengatakan, pemisahan dana berdasarkan kebutuhan membuat keuangan keluarga menjadi lebih tertata. Dengan cara tersebut, pengeluaran rutin tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan berbagai rencana yang ingin dicapai pada masa mendatang.

"Kami jadi lebih disiplin membedakan kebutuhan hari ini dengan tujuan jangka panjang," katanya.

Agis juga menilai layanan digital memberikan fleksibilitas karena aktivitas perbankan dapat dilakukan kapan saja. Kemudahan tersebut membantunya memantau dan mengelola dana keluarga tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.

Bagi Agis, layanan perbankan tidak hanya digunakan untuk menyimpan dan melakukan transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari proses membangun kebiasaan finansial yang lebih baik.

"Kalau keluarga diibaratkan tim yang sedang mendaki gunung impian, BNI menjadi mitra yang menyediakan perbekalan agar perjalanan kami terasa lebih terarah. Dengan dukungan layanan yang mudah dan praktis, kami bisa lebih fokus mewujudkan cita-cita keluarga selangkah demi selangkah," tuturnya.

Terpisah, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, perubahan perilaku nasabah dalam mengelola keuangan, seperti yang tercermin dalam pengalaman Agis, menjadi salah satu pendorong transformasi layanan BNI.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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