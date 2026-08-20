Traktir Driver Jadi Cara Menghargai Ojol, Pengemudi Tambah Semangat

Ilustrasi mitra pengemudi ojol mendapatkan apresiasi dari sesama mitra merchant. (Istimewa)
JawaPos.com - Perhatian sederhana seperti memberikan makanan kepada pengemudi ojol bisa menjadi bentuk apresiasi yang membekas. Di tengah kesibukan bekerja di jalan, seporsi makanan dari pelanggan dapat membuat pengemudi merasa dihargai sekaligus menambah semangat menjalani aktivitas.
Hal itu terlihat dari program Traktir Driver yang berlangsung sepanjang Agustus.
Lebih dari 8.100 merchant menyediakan menu tersebut, sementara lebih dari 18.000 pesanan telah tersalurkan sejak awal bulan.
Inisiatif ini mempertemukan pelanggan, pelaku usaha makanan, dan pengemudi dalam aksi berbagi yang sederhana.
Bagi Andri Setyo Cahyono, Mitra Pengemudi GrabBike yang bergabung sejak 2018, pengalaman menerima 10 bungkus nasi goreng di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, menjadi salah satu bentuk perhatian yang paling membekas.
Pelanggan meminta makanan itu dibagikan kepada pengemudi lain sebagai ucapan terima kasih atas bantuan layanan selama masa kehamilan hingga melahirkan.
Pengalaman serupa dirasakan Titik Wahyuni, Mitra Pengemudi GrabBike yang bergabung sejak 2017.
Saat berpuasa dan mengambil pesanan wedang ronde di Jagakarsa, pelanggan memberitahunya bahwa satu dari tiga porsi yang dipesan memang khusus diberikan kepadanya.
Di sisi lain, merchant turut berperan dalam memastikan apresiasi tersebut sampai kepada pengemudi.
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Jawa Pos
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