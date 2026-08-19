Komdigi Siapkan Aturan Pengantaran Barang Ojol, Presiden Prabowo Minta Pengemudi Dilindungi

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan aturan mengenai layanan pengantaran barang dan makanan oleh ojek online (ojol). Penyusunan regulasi ini dilakukan dengan mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap pengemudi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan aturan tersebut akan dibahas bersama berbagai pihak, termasuk perusahaan platform dan pengemudi ojol. Pemerintah ingin mencari formula yang dapat memberikan perlindungan sekaligus menciptakan keseimbangan bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online.

“Sesuai Perpres dan pesan Presiden Prabowo, kita harus melindungi dan memberikan yang terbaik untuk pengemudi,” ujar Wamen Nezar saat memberikan keterangan kepada awak media usai Rapat Koordinasi Finalisasi Perpres tentang Ojek Online di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Nezar mengatakan, pembahasan mengenai regulasi pengantaran barang dan makanan telah dilakukan secara mendalam oleh Kemkomdigi bersama pihak-pihak terkait. Ketentuan lebih lanjut nantinya akan dituangkan dalam keputusan menteri.

Pemerintah juga akan kembali membuka pembahasan dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan aturan yang dinilai paling tepat.

“Kita akan melibatkan para stakeholder, terutama dari platform dan pengemudi untuk melihat titik keseimbangan yang paling baik, paling optimal,” jelas Wamen Nezar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan Perpres mengenai ojek online telah memasuki tahap finalisasi bersama kementerian dan lembaga terkait.