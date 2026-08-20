Ternyata Sensus Ekonomi 2026 jadi Salah Satu Elemen Penentu Desil Kesejahteraan, Ungkap BPS

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS), menyebut Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi salah satu elemen yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan desil kesejahteraan keluarga Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M Nashrul Wajdi, mengatakan penentuan desil menggunakan banyak variable dan salah satunya adalah data yang terkumpul pada Sensus Ekonomi 2026.

“(Sensus Ekonomi menjadi satu elemen menentukan desil) Bisa, tapi, bukan satu-satunya sumber,” ujar Nashrul kepada JawaPos.com, Kamis (20/8).

Nashrul mengatakan Sensus Ekonomi 2026 saat ini masih dalam tahap pendataan lapangan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Pada tahap tersebut, BPS berfokus memastikan seluruh unit ekonomi tercatat dalam sensus.

Dia menjelaskan, pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Setelah seluruh data terkumpul, BPS akan melanjutkan proses ke tahap pengolahan data.

“Target penyelesaian pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 adalah Agustus 2026. Setelah itu masuk ke tahapan pengolahan data. Kemungkinan awal tahun depan hasilnya sudah ada,” ucapnya.

Variabel Penentu Desil BPS mencatat penentuan desil kesejahteraan tidak hanya ditetapkan berdasarkan pendapatan atau pengeluaran satu keluarga.

Penentuan desil mempertimbangkan sejumlah variabel yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara lebih menyeluruh. Adapun, berdasarkan data yang diterima JawaPos.com, BPS menggunakan 41 variable untuk menentukan desil kesejahteraan keluarga.