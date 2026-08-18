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Djati Waluyo
Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.09 WIB

2 Cara Cek Desil di Situs BPS dan Kemensos, Cukup Pakai NIK

Ilustrasi penyaluran bantuan sembako dan bantuan PKH bagi warga di Yogyakarta. Bantuan untuk 7.001 penerima bansos di Jogja distop sementara karena terindikasi terlibat judi online. (Pos Indonesia) - Image

Ilustrasi penyaluran bantuan sembako dan bantuan PKH bagi warga di Yogyakarta. Bantuan untuk 7.001 penerima bansos di Jogja distop sementara karena terindikasi terlibat judi online. (Pos Indonesia)

JawaPos.com - Masyarakat kini semakin mudah mengetahui posisi mereka dalam desil ekonomi. cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), posisi desil tiap keluarga bisa didapatkan.

Desil merupakan bagian dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial.

Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Penentuan desil mempertimbangkan berbagai kondisi sosial ekonomi, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi perumahan, daya listrik, hingga kepemilikan aset.

Sebagaimana diketahui, pada 2026 desil menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan.

Mulai dari bantuan sosial (bansos), beasiswa pendidikan KIP Kuliah dan PIP, hingga skema pembatasan subsidi energi seperti BBM dan listrik.

Untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui posisi keluarganya masuk pada golongan tertentu, pemerintah telah menyiapkan dua situs yang dapat diakses masyarakat, yaitu cekbansos.kemensos.go.id dan dtsen-form.bps.go.id.

Berikut cara cek desil dan Bansos menggunakan NIK.

1. Cara Cek Desil dan Bansos di cekbansos.kemensos.go.id

Portal milik Kementerian Sosial (Kemensos) ini difokuskan untuk mengecek apakah seseorang terdaftar dalam basis data penerima bantuan pemerintah, termasuk status penyalurannya.

Editor: Bayu Putra
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