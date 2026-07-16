Kepercayaan Publik Meningkat, Layanan Standardisasi BSN Sumbang Surplus PNBP hingga 120 Persen

Kepala BSN-RI, Donny Purnomo (barisan depan kanan) turut menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI pada Kamis (16/7). (istimewa)
JawaPos.com - Badan Standardisasi Nasional (BSN) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI pada Kamis (16/7). Mereka membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 serta Ringkasan Eksekutif Kinerja Anggaran dan Akuntabilitas BSN.
Dalam rapat tersebut, BSN memaparkan capaian kinerja pengelolaan anggaran dan tata kelola keuangan yang menunjukkan hasil sangat memuaskan. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, BSN berhasil mencatat realisasi eksekusi anggaran sebesar 99,13 persen, yang mencerminkan efektivitas perencanaan serta optimalisasi pemanfaatan anggaran negara secara akuntabel dan tepat sasaran.
Selain keberhasilan dalam penyerapan anggaran, BSN juga sukses membukukan surplus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 120,04 persen dari target yang telah ditetapkan.
Lonjakan ini menjadi indikator positif meningkatnya kontribusi layanan standardisasi terhadap penerimaan negara sekaligus tingginya kepercayaan dunia usaha.
Puncak dari akuntabilitas tersebut ditandai dengan kembalinya BSN memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2025, yang membuktikan kepatuhan penuh terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.
Merespons paparan tersebut, Komisi VII DPR RI memberikan perhatian sekaligus apresiasi terhadap efektivitas program BSN dalam mendukung peningkatan daya saing nasional melalui penguatan infrastruktur mutu.
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Anggota dewan berharap kinerja anggaran yang tinggi ini dapat terus berjalan beriringan dengan realisasi manfaat nyata bagi masyarakat dan industri lokal.
Menutup jalannya rapat, Kepala BSN-RI, Donny Purnomo, menegaskan kesiapan jajarannya untuk terus menjaga tren positif ini demi mendukung visi besar pembangunan ekonomi nasional.
"Seluruh capaian tersebut diharapkan semakin memperkuat peran BSN dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, peningkatan daya saing produk Indonesia, serta mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang maju melalui penerapan standardisasi yang berkualitas," pungkas Donny Purnomo.
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