Siap-siap! Pembelian Pertalite hanya Bisa Sesuai Desil Tertentu, Cek Desil BPS-Bansos Pakai NIK

JawaPos.com - Pemerintah tengah mengkaji pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Pertalite dengan menggunakan sistem desil. Berikut cara pengecekan peringkat desil BPS.

Skema tersebut menjadi salah satu opsi pemerintah untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Sebagaimana diketahui, pada 2026 desil menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan. Mulai dari bantuan sosial (bansos), beasiswa pendidikan KIP Kuliah dan PIP, hingga skema pembatasan subsidi energi seperti BBM dan listrik.

Untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui posisi keluarganya masuk pada golongan tertentu, pemerintah telah menyiapkan dua situs yang dapat diakses masyarakat yaitu cekbansos.kemensos.go.id dan dtsen-form.bps.go.id.

Keduanya menampilkan informasi terkait kondisi sosial ekonomi rumah tangga, kedua platform tersebut memiliki latar belakang, tujuan, serta cara pengoperasian yang berbeda.

Berikut cara mengeceknya: Perbedaan Utama Portal Kemensos vs Portal BPS

Instansi Pengelola

cekbansos.kemensos.go.id: Kementerian Sosial (Kemensos) RI

dtsen-form.bps.go.id: Badan Pusat Statistik (BPS)

Basis Data Utama

cekbansos.kemensos.go.id: DataTunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN/SIKS-NG)

dtsen-form.bps.go.id: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Fokus Informasi

cekbansos.kemensos.go.id: Kepesertaan program bansos reguler (PKH, BPNT, PBI-JK)

dtsen-form.bps.go.id: Pemeringkatan desil nasional (Desil 1–10) secara komprehensif

Fungsi Utama

cekbansos.kemensos.go.id: Melihat jenis bansos yang diterima dan status pencairannya

dtsen-form.bps.go.id: Acuan umum penetapan desil untuk berbagai kebijakan publik/subsidi

Metode Pencarian

cekbansos.kemensos.go.id: Wilayah (Provinsi sampai dengan Desa) + Nama Lengkap KTP

dtsen-form.bps.go.id: Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP