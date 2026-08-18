Siap-siap! Pembelian Pertalite hanya Bisa Sesuai Desil Tertentu, Cek Desil BPS-Bansos Pakai NIK

Ilustrasi: BBM Pertalite. (Dok. Pertamina)
JawaPos.com - Pemerintah tengah mengkaji pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Pertalite dengan menggunakan sistem desil. Berikut cara pengecekan peringkat desil BPS.
Skema tersebut menjadi salah satu opsi pemerintah untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Sebagaimana diketahui, pada 2026 desil menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan. Mulai dari bantuan sosial (bansos), beasiswa pendidikan KIP Kuliah dan PIP, hingga skema pembatasan subsidi energi seperti BBM dan listrik.
Untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui posisi keluarganya masuk pada golongan tertentu, pemerintah telah menyiapkan dua situs yang dapat diakses masyarakat yaitu cekbansos.kemensos.go.id dan dtsen-form.bps.go.id.
Keduanya menampilkan informasi terkait kondisi sosial ekonomi rumah tangga, kedua platform tersebut memiliki latar belakang, tujuan, serta cara pengoperasian yang berbeda.
Perbedaan Utama Portal Kemensos vs Portal BPS
Instansi Pengelola
cekbansos.kemensos.go.id: Kementerian Sosial (Kemensos) RI
dtsen-form.bps.go.id: Badan Pusat Statistik (BPS)
Basis Data Utama
cekbansos.kemensos.go.id: DataTunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN/SIKS-NG)
dtsen-form.bps.go.id: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Fokus Informasi
cekbansos.kemensos.go.id: Kepesertaan program bansos reguler (PKH, BPNT, PBI-JK)
dtsen-form.bps.go.id: Pemeringkatan desil nasional (Desil 1–10) secara komprehensif
Fungsi Utama
cekbansos.kemensos.go.id: Melihat jenis bansos yang diterima dan status pencairannya
dtsen-form.bps.go.id: Acuan umum penetapan desil untuk berbagai kebijakan publik/subsidi
Metode Pencarian
cekbansos.kemensos.go.id: Wilayah (Provinsi sampai dengan Desa) + Nama Lengkap KTP
dtsen-form.bps.go.id: Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP
Cara Cek Desil dan Bansos di cekbansos.kemensos.go.id
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