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Syahrul Yunizar
Selasa, 18 Agustus 2026 | 03.42 WIB

Di Tengah Ancaman KKB, Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Yahukimo Berjalan Aman

Satgas Operasi Damai Cartenz memastikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Yahukimo berjalan aman meski ad adi tengah ancaman KKB. (Polri) - Image

Satgas Operasi Damai Cartenz memastikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Yahukimo berjalan aman meski ad adi tengah ancaman KKB. (Polri)

JawaPos.com - Ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada senin (17/8), berjalan aman. Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz mengamankan jalannya acara di Kantor Bupati Yahukimo di Distrik Dekai.

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa pengamanan acara peringatan kemerdekaan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keamanan masyarakat saat memperingati Hari Kemerdekaan. Apalagi kelompok bersenjata KKB berulang menebar ancaman.

”Kami ingin seluruh masyarakat Yahukimo dapat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan aman dan nyaman,” kata dia.

Untuk itu, Faizal mengerahkan anak buahnya mengamankan seluruh rangkaian kegiatan di Yahukimo. Menurut dia, Hari Kemerdekaan merupakan momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di antara masyarakat. Dia menegaskan, kemerdekaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

”Karena itu, menjaga keamanan juga menjadi tanggung jawab bersama. Kami mengajak masyarakat untuk terus menjaga ketertiban, saling menghormati, dan bersama-sama mempertahankan suasana damai di Yahukimo,” kata dia.

Terpisah, Wakil Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz Kombes Adarma Sinaga menyampaikan bahwa personel di lapangan terus mengedepankan pengamanan yang humanis dengan tetap memperhatikan kenyamanan masyarakat.

”Personel juga diarahkan untuk tetap berkomunikasi dengan masyarakat serta memberikan bantuan apabila diperlukan selama kegiatan berlangsung,” ujarnya.

Selama acara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia berlangsung, situasi di sekitar Kantor Bupati Yahukimo terpantau aman dan lancar. Dia memastikan tidak terjadi gangguan keamanan. Sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan rencana.

”Dengan situasi yang aman dan kondusif, masyarakat Yahukimo dapat mengikuti rangkaian peringatan kemerdekaan dengan penuh khidmat serta merasakan semangat kebersamaan dalam memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia,” bebernya.

Editor: Kuswandi
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