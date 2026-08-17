Sebut Target Perpajakan 2027 Ambisius, Celios Proyeksikan Penerimaan Rp 2.736 Triliun

JawaPos.com - Target penerimaan perpajakan dari pajak dan bea cukai yang ditetapkan pemerintah untuk APBN 2027 dinilai terlalu ambisius di tengah kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, target pemerintah untuk penerimaan perpajakan pada 2027 sebesar Rp 2.908 triliun atau tumbuh 10,5 persen sulit dicapai.

Pasalnya, kondisi penerimaan perpajakan pada tahun ini diperkirakan mengalami shortfall atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

“Saya rasa target tersebut sangat ambisius mengingat tahun ini nampaknya terjadi shortfall. Artinya, tahun depan juga tidak akan tercapai kembali,” ujar Nailul dalam catatanya yang dikutip Senin (17/8).

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Nailul mengatakan, salah satu yang menjadi catatan adalah pembayaran restitusi di akhir tahun 2026 dan awal tahun 2027 yang bisa menggerus penerimaan perpajakan di tahun depan.

Ia memprediks, pada 2027 penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dan bea cukai diprediksi hanya di angka Rp 2.736 triliun.

Angka itu diperoleh dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,7 persen dan inflasi sekitar 5,74 persen, atau setara dengan 9,39 persen PDB nasional.

“PNBP hanya di angka Rp 447 triliun dengan menurunnya pendapatan dari komoditas alam. Ekspor sumber daya alam diprediksi melambat karena adanya PT DSI,” ucapnya.

Sementara itu, belanja negara yang ditargetkan mencapai Rp 4.097 pada tahun 2027 dinilai fantastis.