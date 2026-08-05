BPS Sebut Penduduk Miskin di Indonesia Kini 22,93 Juta Orang

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Potret permukiman kumuh penduduk miskin di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Kamis, 6 Agustus 2026 | 01.18 WIB

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