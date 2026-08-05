Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Kamis, 6 Agustus 2026 | 00.46 WIB

IKBM Triwulan II 2026 Naik ke 52,31, BPS: Sektor Manufaktur Masih Terus Tumbuh

Ilustrasi BPS - Image

Ilustrasi BPS

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat Indeks Kondisi Bisnis dan Prospek Manufaktur (IKBM) pada triwulan II 2026 sebesar 52,31 atau meningkat jika dibandingkan dengan triwulan I 2026.

“Nilai IKBM yang berada di atas angka 50 menunjukkan bahwa kondisi dan prospek bisnis industri manufaktur pada triwulan II 2026 masih berada pada fase ekspansi,” ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8).

Edy mengatakan, berdasarkan komponen pembentuknya, sebagian besar komponen masih berada pada fase ekspansi. Komponen pesanan meningkat dari 52,69 pada triwulan I 2026 menjadi 53,78 pada triwulan II 2026.

Selain itu, komponen produksi juga mengalami peningkatan dari 51,78 menjadi 54,21, sedangkan komponen stok naik dari 51,54 menjadi 51,86.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas produksi, permintaan, dan persediaan pada sektor industri manufaktur masih terus mengalami pertumbuhan,” ujarnya.

Sementara itu, terdapat 2 komponen yang berada pada fase kontraksi. Komponen tenaga kerja berada pada fase kontraksi dengan nilai 49,92 pada triwulan Ii 2026, dan komponen waktu kirim dengan nilai 49,71.

“Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan dan waktu pengiriman pada sektor industri manufaktur masih menghadapi tantangan pada triwulan II 2026,” ujarnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
UNTD Buka Pintu Kolaborasi dengan Kampus, Siapkan Talenta untuk Industri Manufaktur - Image
Ekonomi

UNTD Buka Pintu Kolaborasi dengan Kampus, Siapkan Talenta untuk Industri Manufaktur

Senin, 3 Agustus 2026 | 19.06 WIB

Pasar Mesin Perkakas RI Berpotensi Tembus USD 4 Miliar, Peluang bagi Industri Manufaktur Nasional - Image
Bisnis

Pasar Mesin Perkakas RI Berpotensi Tembus USD 4 Miliar, Peluang bagi Industri Manufaktur Nasional

Jumat, 12 Juni 2026 | 18.20 WIB

Mendag Busan Dorong Industri Manufaktur Taklukkan Pasar Ekspor di TEI 2026 - Image
Ekonomi

Mendag Busan Dorong Industri Manufaktur Taklukkan Pasar Ekspor di TEI 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 13.25 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore