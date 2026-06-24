Luhut Ungkap Penyebab Ekonomi Tumbuh tapi Jumlah Penduduk Miskin Bertambah

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menilai kenaikan harga menjadi salah satu faktor yang menciptakan angka kemiskinan terus meningkat ditengah pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo menyoroti fenomena ekonomi Indonesia tumbuh, namun jumlah penduduk miskin masih bertambah.
Kepala DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan DEN memiliki perhitungan yang menyebabkan kondisi tersebut bisa terjadi di struktur perekonomian Indonesia.
"Jadi bisa mungkin karena naikkan harga kita, ada datanya saya nggak ingat, nanti saya bisa-bisa, Dewan Ekonomi sudah menghitung," ujar Luhut saat ditemui di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (24/6).
Luhut mengatakan, pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di jalurnya untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045.
Namun, ia mengingatkan perlu adanya upaya dari pemerintah untuk memaksimalkan berbagai program agar tetap berjalan efisien.
"Kalau ekonomi itu akan tumbuh, bagus. Kita kan harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga tadi target semua yang kita kerjakan," ujarnya.
Lanjutnya, Indonesia hanya memilliki waktu 10 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, jika tidak dimanfaatkan dengan baik maka target Indonesia Emas 2045 akan sulit dicapai.
Meski begitu, ia optimismasih dapat dicapai apabila pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu bekerja secara kompak.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia