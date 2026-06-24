Luhut Ungkap Penyebab Ekonomi Tumbuh tapi Jumlah Penduduk Miskin Bertambah

JawaPos.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menilai kenaikan harga menjadi salah satu faktor yang menciptakan angka kemiskinan terus meningkat ditengah pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo menyoroti fenomena ekonomi Indonesia tumbuh, namun jumlah penduduk miskin masih bertambah.

Kepala DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan DEN memiliki perhitungan yang menyebabkan kondisi tersebut bisa terjadi di struktur perekonomian Indonesia.

"Jadi bisa mungkin karena naikkan harga kita, ada datanya saya nggak ingat, nanti saya bisa-bisa, Dewan Ekonomi sudah menghitung," ujar Luhut saat ditemui di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (24/6).

Luhut mengatakan, pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di jalurnya untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045.

Namun, ia mengingatkan perlu adanya upaya dari pemerintah untuk memaksimalkan berbagai program agar tetap berjalan efisien.

"Kalau ekonomi itu akan tumbuh, bagus. Kita kan harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga tadi target semua yang kita kerjakan," ujarnya.

Lanjutnya, Indonesia hanya memilliki waktu 10 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, jika tidak dimanfaatkan dengan baik maka target Indonesia Emas 2045 akan sulit dicapai.