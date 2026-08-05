Operator Bandara India GMR Airports Tambah Investasi di Indonesia

JawaPos.com - Perusahaan operator bandara asal India, GMR Airports Limited (GMR Airports) tertarik untuk memperluas investasi di sektor bandara Indonesia.

Itu setelah mereka bermitra dalam pengembangan Bandara Internasional Kualanamu di Medan.

Business Chairman International Airports & Energy GMR Group, Srinivas Bommidala, mengatakan perusahaan berkomitmen untuk memperluas investasi pada mitra strategis di kawasan Asia Tenggara.

"Indonesia merupakan mitra strategis India di ASEAN, karena itu kami berkomitmen untuk memperluas investasi di sana," ujar Bommidala, Selasa (4/8).

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Bommidala menjelaskan, Indonesia adalah negara penting bagi India, dan memiliki hubungan sejarah yang kuat selama berabad-abad, bahkan sebelum kedua negara terbentuk.

"Karena misi kami adalah membangun platform penerbangan internasional yang terintegrasi dan tentu saja Indonesia sangat penting," ujarnya.

Untuk mewujudkan hal itu, pihaknya telah melakukan aksi korporasi di Filipina, Yunani, termasuk Indonesia.

Di mana dalam lima tahun ini, GMR telah terlibat meningkatkan operasional sejumlah bandara. Teranyar adalah bandara Alluri Sitarama Raju di Bhogapuram India.

Bandara yang diresmikan oleh Perdana Menteri India, Sri Narendra Modi tersebut diproyeksikan untuk menjadi salah satu gerbang penting yang menghubungkan Asia Selatan dengan Asia Tenggara.