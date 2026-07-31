Polri Ringkus Buronan Interpol Leny Agusya di Bandara Soetta

JawaPos.com - Berakhir sudah pelarian buronan interpol Leny Agusya, pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang jadi buronan Interpol.

Pada Rabu (29/7), Polri menangkap Leny di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang. Berdasar catatan, Leny telah menyelundupkan pekerja migran ilegal dari Indonesia ke Kamboja.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko menyampaikan bahwa Leny sudah lama masuk dalam daftar red notice interpol.

Menurut dia, penangkapan Leny bermula dari informasi intelijen yang langsung ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian.

”Telah melaksanakan kegiatan penangkapan subjek Interpol Red Notice nomor A-9748/6/2026 atas nama Leny Agustya terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang,” ungkap Untung dalam keterangannya pada Jumat (31/7).

Untung menyebut bahwa pergerakan Leny termonitor oleh petugas intelijen dari Kamboja. Mereka menginformasikan bahwa buronan tersebut dalam perjalanan menunju Indonesia.

Setelah dilakukan koordinasi dengan jajaran Satreskrim Polres Bandara Internasional Soekarno-Hatta, buronan tersebut ditangkap.

”Tim Set NCB Interpol Indonesia melakukan konsolidasi dan koordinasi bersama dengan Satreskrim Polres Bandara Soetta dan petugas Imigrasi di Terminal 3 Kedatangan Bandara Soetta,” terang dia.

Jenderal bintang satu Polri tersebut mengungkapkan bahwa Leny mendarat di Indonesia sekitar pukul 19.55 WIB.