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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 Juli 2026 | 00.53 WIB

Persipura Experience Hadir di Bandara Sentani, Gerai Baru Siap Layani Suporter dan Wisatawan di Papua

Persipura Experience. (istimewa)

 

JawaPos.com - Persipura Experience terus memperluas jangkauan layanan bagi para pendukung Mutiara Hitam.

Terbaru, gerai resmi kedua Persipura Experience resmi dibuka di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kehadiran store baru ini menjadi langkah strategis untuk mendekatkan merchandise resmi Persipura kepada masyarakat, suporter, maupun wisatawan yang datang ke Bumi Cenderawasih.

Lokasi gerai yang berada di salah satu pintu masuk utama Papua diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin memperoleh produk resmi Persipura.

Tidak hanya bagi pendukung setia klub, keberadaan store ini juga menjadi alternatif bagi para pelancong yang ingin membawa pulang cendera mata khas sepak bola Papua.

Pembukaan gerai kedua ini sekaligus menunjukkan perkembangan bisnis merchandise resmi Persipura yang terus berkembang.

Dengan lokasi yang mudah dijangkau, Persipura Experience berupaya menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih praktis sekaligus memperkuat kedekatan klub dengan para pendukungnya.

Terwujudnya gerai di Bandara Sentani tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi bersama PT Angkasa Pura.

Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menghadirkan ruang yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat penjualan merchandise, tetapi juga sebagai media untuk memperkenalkan identitas dan kebanggaan Persipura kepada masyarakat yang datang maupun meninggalkan Papua.

Store terbaru ini mengusung identitas visual "Mutiara Hitam" yang menggambarkan perjalanan panjang dan filosofi Persipura sebagai salah satu klub paling bersejarah di Indonesia.

Konsep tersebut diterapkan pada tampilan gerai sehingga pengunjung dapat merasakan nuansa khas Persipura sejak pertama kali memasuki area toko.

Beragam produk resmi tersedia di gerai tersebut. Mulai dari jersey terbaru, pakaian latihan atau training wear, hingga berbagai koleksi eksklusif yang dirancang khusus bagi para penggemar.

Editor: Edi Yulianto
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