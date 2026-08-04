Pertemukan Pelaku Industri, Krista Exhibitions Gelar 4 Pameran di JIExpo Kemayoran

JawaPos.com - Krista Exhibitions kembali menghadirkan empat pameran internasional yang mempertemukan pelaku industri industri kesehatan, kecantikan, kulit, alas kaki, garmen, dan tekstil dalam satu rangkaian penyelenggaraan Pameran IndoHealthcare Gakeslab Expo, Indo Leather & Footwear (ILF) Expo, Indo Garment & Textile (IGT) Expo dan Indo Beauty Expo 2026 berlangsung secara bersamaan pada 5–7 Agustus 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Daud D. Salim, CEO Krista Exhibitions Group, mengatakan, "Penyelenggaraan Pameran IndoHealthcare Gakeslab Expo, Indo Leather & Footwear (ILF) Expo, Indo Garment & Textile (IGT) Expo dan Indo Beauty Expo 2026 merupakan wujud komitmen Krista Exhibitions Group dalam menghadirkan platform bisnis yang mampu menghubungkan inovasi, kolaborasi, dan peluang investasi dari berbagai sektor industri."

Dengan mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, asosiasi, akademisi, dan profesional dalam satu penyelenggaraan, kami ingin menciptakan ekosistem yang mendorong pertukaran pengetahuan, adopsi teknologi, serta lahirnya kemitraan strategis yang memberikan nilai tambah bagi industri nasional."

"Keempat pameran ini tidak hanya menjadi ajang untuk menampilkan produk, teknologi, dan solusi terbaru, tetapi juga menghadirkan berbagai seminar, workshop, kompetisi, dan forum diskusi yang memberikan wawasan praktis mengenai perkembangan industri. Kami percaya bahwa kolaborasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan global.Krista Exhibitions Group akan terus berperan aktif mendukung pertumbuhan industri nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat perdagangan, inovasi, dan investasi di kawasan Asia." Ungkap Daud D Salim

IndoHealthcare Gakeslab Expo 2026 menghadirkan 60 perusahaan dari 9 negara, yaitu China, Singapore, Korea Selatan, India, Indonesia, Jepang, Jerman, Malaysia dan Pakistan. Selain menjadi ajang pameran teknologi dan inovasi alat kesehatan, pameran ini juga menghadirkan rangkaian seminar, talkshow, presentasi industri, dan workshop yang mempertemukan regulator, akademisi, tenaga kesehatan, serta pelaku industri.

Program edukatif tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Cellcure by Dr. Terawan, PDGI, Arta Widya Agung, Triple Helix Indonesia, dan One Entry. Agenda juga dilengkapi sesi Home of Authentic Shaolin Traumatology bersama Dr. Anthony Toh dari Singapura serta presentasi dari perwakilan Dokter Gigi Universitas Padjadjaran. Melalui rangkaian kegiatan ini, IndoHealthcare Gakeslab Expo 2026 menjadi wadah untuk memperluas wawasan, memperkuat kolaborasi, serta mendorong inovasi, daya saing, dan keberlanjutan industri alat kesehatan nasional.

Indo Leather & Footwear (ILF) Expo dan Indo Garment & Textile (IGT) Expo 2026 menghadirkan 280 peserta, termasuk 50 UMKM lokal, serta diikuti oleh pelaku industri dari 14 negara, yaitu Indonesia, China, Italy, UAE, Pakistan, Spanyol, India, Bangladesh, Germany, Taiwan, Hongkong, Vietnam, Singapore, Korea menjadi wadah bagi para pelaku industri kulit, alas kaki, produk kulit, bahan baku, mesin, dan teknologi manufaktur untuk menampilkan berbagai inovasi terbaru.

Pameran ini mempertemukan produsen, distributor, pemasok bahan baku, serta pelaku industri dari dalam dan luar negeri guna memperluas peluang bisnis, investasi, dan kemitraan strategis. Indo Leather & Footwear (ILF) Expo 2026 juga menjadi sarana pertukaran informasi mengenai tren, teknologi produksi, material berkelanjutan, serta pengembangan industri kulit dan alas kaki yang semakin kompetitif di pasar global.

Sebagai bagian dari rangkaian Indo Leather & Footwear (ILF) 2026 dan Indo Garment & Textile (IGT) 2026, diselenggarakan Seminar Nasional AGTI (Asosiasi Garment dan Textile Indonesia) bertema “Membangun Industri TPT yang Kompetitif, Berkelanjutan, dan Menjadi Pemain Utama dalam Rantai Pasok Nasional & Internasional”, serta ILF–IGT Manufacturing Forum 2026 yang mengangkat tema “Jaya di Pasar Domestik, Unggul di Pasar Global”.