International Industrial Week 2026 di JIExpo Kemayoran Hadirkan 1.800 Peserta Pameran

JawaPos.com - Ajang International Industrial Week (IIW) Indonesia 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (3/6). Pameran industri internasional yang diselenggarakan oleh PT Meorient Exhibition International ini kembali menjadi wadah pertemuan bagi pelaku industri dari dalam dan luar negeri untuk menjalin kerja sama, memperluas jaringan bisnis, serta memperkenalkan teknologi dan solusi industri terbaru.

Kegiatan ini akan berlangsung selama empat hari hingga Sabtu, 6 Juni 2026 tersebut terbuka bagi pelaku usaha, profesional, komunitas industri, hingga masyarakat umum yang ingin melihat perkembangan terkini di berbagai sektor industri.

Dalam sambutannya, President Director PT Meorient Exhibition International, Larissa Zhou, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara, mulai dari pemerintah, asosiasi industri, peserta pameran, pembeli, media, hingga mitra internasional.

“International Industrial Week bukan sekadar sebuah pameran, tetapi sebuah platform yang mempertemukan pelaku industri untuk berkolaborasi, bertukar ide, mengeksplorasi teknologi terbaru, dan menciptakan peluang bisnis baru. Kami berharap pameran ini dapat melahirkan berbagai kemitraan strategis yang mendukung perkembangan industri di masa depan,” ujar Larissa Zhou.

Pada penyelenggaraan tahun ini, IIW Indonesia menghadirkan lebih dari 1.800 peserta pameran yang menampilkan beragam produk, teknologi, dan inovasi industri. Kehadiran pengunjung profesional dan pembeli dari lebih dari 15 negara turut memperkuat posisi acara ini sebagai salah satu pameran industri terbesar di Indonesia.

Beragam sektor industri ditampilkan dalam pameran tersebut, mulai dari manufaktur, mesin industri, logistik, material handling, otomasi, energi, konstruksi, hingga berbagai solusi teknologi untuk kebutuhan industri modern. Selain area pameran, sejumlah kegiatan pendukung juga disiapkan, seperti forum bisnis, seminar industri, sesi pencocokan bisnis, presentasi produk, serta agenda networking.

Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA), Dadang Asikin, menilai IIW Indonesia 2026 memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi industri nasional di tengah perubahan dan persaingan global yang semakin dinamis.

“Melalui forum internasional seperti IIW Indonesia 2026, kami berharap tercipta lebih banyak kolaborasi, transfer teknologi, peluang investasi, serta kerja sama bisnis yang mampu mendukung pertumbuhan industri Indonesia yang lebih modern, mandiri, dan berdaya saing global,” kata Dadang.