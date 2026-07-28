PRO AVL Indonesia 2026 Resmi Digelar, Soroti Inovasi Teknologi Audio, Visual, dan Lighting

Selama empat hari penyelenggaraan, PRO AVL Indonesia 2026 menghadirkan beragam inovasi dan solusi teknologi terkini, sekaligus membuka ruang kolaborasi strategis, memperluas jaringan bisnis, serta mendorong pertumbuhan industri kreatif dan hiburan di Indonesia. PRO AVL Indonesia 2026 menghadirkan 60 brand internasional dari 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Prancis, Italia, Denmark, Swedia, Austria, China, Spanyol, dan Indonesia.

Dalam sambutannya pada Opening Ceremony, CEO Krista Exhibitions Group, Daud D. Salim, mengatakan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kolaborasi menjadi kunci untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Melalui PRO AVL Indonesia 2026, kami ingin menghadirkan sebuah platform yang tidak hanya memperkenalkan teknologi dan solusi terbaru, tetapi juga membuka ruang bagi para pelaku industri untuk saling belajar, berkolaborasi, dan membangun kemitraan yang produktif.

"Kami optimistis sinergi yang terbangun selama pameran PRO AVL ini akan menciptakan peluang bisnis baru, memperkuat daya saing industri nasional, serta membawa industri audio, visual, lighting, dan musik Indonesia semakin diperhitungkan di pasar internasional," ungkap Daud D. Salim di NICE PIK 2, Selasa (28/7).

Untuk memudahkan akses pengunjung menuju PRO AVL Indonesia 2026, tersedia layanan FREE Shuttle Bus yang dioperasikan oleh Royaltrans dan Big Bird. Layanan gratis ini melayani keberangkatan dari enam titik strategis, yaitu Juanda (Jakarta Pusat), Plaza Festival (Jakarta Selatan), Summarecon Bekasi, Hublife (Jakarta Barat), Mall of Indonesia (MOI) (Jakarta Utara), dan Living World Alam Sutera, sehingga pengunjung dapat lebih nyaman dan praktis menuju lokasi pameran di NICE PIK 2.

Sebagai bagian dari rangkaian Krista Music Festival, PRO AVL Indonesia 2026 juga menghadirkan berbagai program menarik, di antaranya kompetisi menyanyi SING OUT LOUD dan Drum Battle Competition, yang menjadi wadah bagi para talenta untuk menampilkan kemampuan sekaligus memperkuat ekosistem industri musik di Indonesia.

PRO AVL Indonesia 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran teknologi audio, visual, lighting, dan musik, tetapi juga menghadirkan beragam program hiburan dan edukasi yang melibatkan musisi, profesional industri, serta komunitas kreatif.

Krista Music Festival, Grand Final SING OUT LOUD 2026 yang akan digelar pada 31 Juli 2026 menjadi salah satu program unggulan yang semakin memperkuat daya tarik PRO AVL Indonesia 2026.

Ajang kompetisi vokal bergengsi ini akan mempertemukan 49 finalis terbaik yang berhasil lolos dari proses seleksi ketat setelah menyisihkan lebih dari 100 peserta audisi dari berbagai daerah.

Menghadirkan tiga kategori kompetisi, yaitu Pop (Pre-Teens & Teen/Adult), Musical, dan Classical. SING OUT LOUD 2026 menjadi panggung bagi talenta vokal muda dan penyanyi profesional untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka.