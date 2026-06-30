Akses Ekonomi Merata: Pemerintah Rampungkan 1.151 KM Jalan Daerah

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari. (Bakom RI)
JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan pembangunan 1.151 kilometer (KM) jalan daerah merupakan langkah pemerintah dalam membuka akses ekonomi hingga kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Adapun pembangunan jalan tersebut berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.
Ia mengatakan, peresmian jalan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu di daerah menjadi pesan yang kuat kepada seluruh rakyat bahwa pembangunan di era ini adalah pembangunan yang inklusif.
“Pembangunan yang tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tapi menjangkau hingga ke pelosok-pelosok desa yang selama ini jarang tersentuh. Kita ingin memastikan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi benar-benar dirasakan oleh setiap warga negara,” ujar Qodari dalam keterangannya, Senin (29/6).
Qodari mengatakan Pembangunan jalan yang tersebar di 37 provinsi menjadi sangat krusial karena jalan yang dibangun merupakan jalur yang menghubungkan produksi para petani di desa hingga ke meja makan seluruh keluarga di Indonesia.
“Pembangunan ini adalah fondasi kokoh kita bersama untuk menyongsong swasembada pangan, energi, dan air,” ucapnya.
Lanjutnya, ia memastikan bahwa tidak ada lagi hasil panen yang membusuk di jalan akibat akses jalan yang rusak. Selain itu, tidak boleh ada lagi pasokan energi dan air bersih yang terhambat karena jalur terputus.
Qodari menegaskan peresmian jalan sepanjang 1.151 km ini juga jadi bukti nyata bahwa ketika seluruh elemen bangsa bersatu dan bergerak maju, maka tak ada tantangan yang tak bisa dilalui.
“Dengan jalan yang mulus dan terhubung, aliran pasokan pangan dari pusat-pusat produksi ke masyarakat akan berjalan lebih cepat dan efisien,” ungkapnya.
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