Layani Lebih dari 3 Juta Pergerakan dalam 5 Bulan, Pasar Senen jadi Stasiun Tersibuk di Indonesia

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat Stasiun Pasar Senen sebagai stasiun kereta api jarak jauh dengan pergerakan pelanggan naik dan turun tertinggi dalam layanan KAI sepanjang Januari hingga Mei 2026.

"Pada periode tersebut, Stasiun Pasar Senen melayani 3.155.845 pergerakan pelanggan KA jarak jauh, terdiri dari 1.670.428 pelanggan naik dan 1.485.417 pelanggan turun," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dikutip Kamis (25/6).

Ia mengatakan, tingginya mobilitas pelanggan di Stasiun Pasar Senen menunjukkan peran penting stasiun itu sebagai simpul perjalanan antarkota dari Jakarta menuju berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Ia menyebutkan secara bulanan, pergerakan pelanggan KA jarak jauh di Stasiun Pasar Senen tercatat 622.763 pelanggan pada Januari, 492.511 pelanggan pada Februari, 783.962 pelanggan pada Maret, 613.383 pelanggan pada April, dan 643.226 pelanggan pada Mei 2026.

Angka tersebut menempatkan Pasar Senen di atas sejumlah stasiun besar lainnya pada periode yang sama, seperti Gambir 2.603.087 pelanggan, Yogyakarta 2.574.177 pelanggan, Semarang Tawang 1.736.897 pelanggan, dan Surabaya Gubeng 1.547.309 pelanggan.

Anne menjelaskan, karakter Pasar Senen sangat kuat karena melayani perjalanan masyarakat lintas segmen, mulai dari perjalanan keluarga, pekerja, pelajar, mahasiswa, wisatawan, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat yang mengandalkan kereta api sebagai moda utama menuju berbagai kota.

"Bagi banyak pelanggan, Pasar Senen menjadi titik awal perjalanan yang dekat, praktis, dan terhubung," tutur Anne.

KAI memastikan alur pelanggan di stasiun tersebut berjalan tertata, mulai dari kedatangan di area stasiun, proses boarding, informasi perjalanan, hingga keberangkatan kereta api.