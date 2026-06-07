Kereta Api Jakarta-Kediri Naik KA Bengawan vs KA Kahuripan, Mana Lebih Cocok dari Jadwal, Gerbong, dan Harga Tiket

Ilustrasi kereta api. (Jawa Pos)
JawaPos.com - Banyak calon penumpang yang mencari perbandingan antara KA Bengawan dan KA Kahuripan untuk perjalanan menuju Kediri dari Jakarta. Namun sebelum memilih, ada satu fakta penting yang perlu diketahui: baik KA Bengawan maupun KA Kahuripan sebenarnya tidak melayani rute langsung Jakarta–Kediri.
Bagi penumpang yang ingin bepergian dari Jakarta ke Kediri tanpa transit, pilihan yang lebih praktis adalah KA Brantas atau KA Matarmaja yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan langsung menuju wilayah Kediri.
Lalu bagaimana jika tetap ingin menggunakan KA Bengawan atau KA Kahuripan? Berikut perbandingan lengkapnya.
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1. Apakah KA Bengawan dan KA Kahuripan Bisa Langsung ke Kediri dari Jakarta?
Jawabannya tidak.
KA Bengawan melayani rute Pasar Senen (Jakarta) – Purwosari (Solo). Kereta ini tidak melanjutkan perjalanan hingga Kediri. Sementara itu, KA Kahuripan melayani rute Kiaracondong (Bandung) – Blitar. Kereta ini memang melewati Kediri, tetapi tidak berangkat dari Jakarta.
Artinya, penumpang dari Jakarta yang ingin menggunakan KA Kahuripan harus terlebih dahulu menuju Bandung, lalu naik kereta tersebut dari Stasiun Kiaracondong.
2. Kereta Apa yang Paling Praktis untuk Rute Jakarta–Kediri?
Untuk perjalanan langsung tanpa perlu berpindah moda transportasi, dua pilihan utama adalah KA Brantas, berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Keberangkatan sekitar pukul 14.00 WIB. Tiba di Kediri sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, cocok bagi penumpang yang ingin berangkat siang dan tiba keesokan harinya.
Atau bisa juga menggunakan KA Matarmaja. Berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Keberangkatan sekitar pukul 11.00 WIB.
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