Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Minggu, 7 Juni 2026 | 14.18 WIB

Kereta Api Jakarta-Kediri Naik KA Bengawan vs KA Kahuripan, Mana Lebih Cocok dari Jadwal, Gerbong, dan Harga Tiket

Ilustrasi kereta api. (Jawa Pos) - Image

Ilustrasi kereta api. (Jawa Pos)

JawaPos.com - Banyak calon penumpang yang mencari perbandingan antara KA Bengawan dan KA Kahuripan untuk perjalanan menuju Kediri dari Jakarta. Namun sebelum memilih, ada satu fakta penting yang perlu diketahui: baik KA Bengawan maupun KA Kahuripan sebenarnya tidak melayani rute langsung Jakarta–Kediri.

Bagi penumpang yang ingin bepergian dari Jakarta ke Kediri tanpa transit, pilihan yang lebih praktis adalah KA Brantas atau KA Matarmaja yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan langsung menuju wilayah Kediri.

Lalu bagaimana jika tetap ingin menggunakan KA Bengawan atau KA Kahuripan? Berikut perbandingan lengkapnya.

1. Apakah KA Bengawan dan KA Kahuripan Bisa Langsung ke Kediri dari Jakarta?

Jawabannya tidak.

KA Bengawan melayani rute Pasar Senen (Jakarta) – Purwosari (Solo). Kereta ini tidak melanjutkan perjalanan hingga Kediri. Sementara itu, KA Kahuripan melayani rute Kiaracondong (Bandung) – Blitar. Kereta ini memang melewati Kediri, tetapi tidak berangkat dari Jakarta.

Artinya, penumpang dari Jakarta yang ingin menggunakan KA Kahuripan harus terlebih dahulu menuju Bandung, lalu naik kereta tersebut dari Stasiun Kiaracondong.

2. Kereta Apa yang Paling Praktis untuk Rute Jakarta–Kediri?

Untuk perjalanan langsung tanpa perlu berpindah moda transportasi, dua pilihan utama adalah KA Brantas, berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Keberangkatan sekitar pukul 14.00 WIB. Tiba di Kediri sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, cocok bagi penumpang yang ingin berangkat siang dan tiba keesokan harinya.

Atau bisa juga menggunakan KA Matarmaja. Berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Keberangkatan sekitar pukul 11.00 WIB.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
9 Perbedaan KA Jaka Tingkir dan KA Fajar Utama Solo, Mana yang Paling Nyaman untuk Rute Jakarta-Solo? - Image
Travelling

9 Perbedaan KA Jaka Tingkir dan KA Fajar Utama Solo, Mana yang Paling Nyaman untuk Rute Jakarta-Solo?

Selasa, 2 Juni 2026 | 17.07 WIB

Dengan Tarif Maksimal Rp 45.000, KA Cikuray Telah Angkut 2.226.342 Pelanggan - Image
Bisnis

Dengan Tarif Maksimal Rp 45.000, KA Cikuray Telah Angkut 2.226.342 Pelanggan

Sabtu, 30 Mei 2026 | 19.55 WIB

Jalur Stasiun Pasar Senen Normal Lagi, Cek Daftar Kereta Api yang Alami Keterlambatan Parah - Image
Jabodetabek

Jalur Stasiun Pasar Senen Normal Lagi, Cek Daftar Kereta Api yang Alami Keterlambatan Parah

Jumat, 22 Mei 2026 | 23.16 WIB

Terpopuler

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez - Image
1

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

2

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

3

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

4

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

5

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main

9

Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja

10

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore