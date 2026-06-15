Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 16 Juni 2026 | 04.16 WIB

Viral Penumpang Usul Kereta Api Ada Playground untuk Anak, KAI Respons Begini

Sejumlah penumpang menaiki gerbong kereta api lokal saat tiba di Stasiun Pasar Turi Surabaya kemarin (11/6), Hari ini PT. KAI kembali mengoperasikan kereta api reguler untuk jarak menengah . (Ahmad Khusaini / Jawa Pos) - Image

Sejumlah penumpang menaiki gerbong kereta api lokal saat tiba di Stasiun Pasar Turi Surabaya kemarin (11/6), Hari ini PT. KAI kembali mengoperasikan kereta api reguler untuk jarak menengah . (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)

JawaPos.com – Usulan agar kereta api dilengkapi mini playground untuk anak, menjadi perbincangan di media sosial. Hal ini setelah viral curhatan penumpang yang mengaku kesulitan mengalihkan perhatian anak berusia 2-3 tahun selama perjalanan kereta, meski sudah menyiapkan berbagai aktivitas.

Cerita itu mulanya diunggah oleh akun Threads @maudifarahh yang kemudian diamini oleh netizen lain dengan cerita serupa.

"Saran dong KAI boleh ga tahun ini bikin mini playground di kereta? Asli ini bocil-bocil umur 2-3 tahun udah dikasih banyak banget kegiatan di kereta tapi kok kaya gak nyampe-nyampe," tulis akun tersebut, dikutip Senin (15/6).

Pemilik akun juga mengungkapkan bahwa dirinya selalu memilih kereta dengan durasi perjalanan tercepat dan duduk di kursi paling pojok agar aktivitas anaknya tidak mengganggu penumpang lain. Namun, nyatanya hal itu tak cukup untuk membuat sang anak tenang diam di kursi penumpang.

Unggahan tersebut pun menuai beragam tanggapan dari warganet. Sebagian mendukung ide penyediaan area bermain anak di dalam kereta, sementara lainnya menilai fasilitas tersebut perlu mempertimbangkan aspek keamanan dan keterbatasan ruang di gerbong.

Menanggapi usulan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sendiri menyatakan bahwa masukan dari pelanggan akan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan layanan di masa mendatang.

"Terima kasih atas masukan yang Kakak sampaikan mengenai area bermain atau fasilitas pendukung anak. Tentunya hal ini menjadi bagian penting serta evaluasi layanan ke depannya untuk menyediakan fasilitas KA yang lebih lengkap, serta mampu memenuhi kebutuhan penumpang selama dalam perjalanan," tulis KAI dalam responsnya.

Namun, KAI menegaskan bahwa setiap pengembangan fasilitas di kereta tetap harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting, mulai dari keselamatan, kenyamanan penumpang, hingga operasional perjalanan kereta api.

"Dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan dan operasional," lanjut pernyataan tersebut.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
KAI Berhentikan Kereta di Jatinegara karena Ada Unjuk Rasa - Image
Nasional

KAI Berhentikan Kereta di Jatinegara karena Ada Unjuk Rasa

Jumat, 12 Juni 2026 | 20.37 WIB

Kereta Api Jakarta-Kediri Naik KA Bengawan vs KA Kahuripan, Mana Lebih Cocok dari Jadwal, Gerbong, dan Harga Tiket - Image
Wisata Dan Kuliner

Kereta Api Jakarta-Kediri Naik KA Bengawan vs KA Kahuripan, Mana Lebih Cocok dari Jadwal, Gerbong, dan Harga Tiket

Minggu, 7 Juni 2026 | 14.18 WIB

9 Perbedaan KA Jaka Tingkir dan KA Fajar Utama Solo, Mana yang Paling Nyaman untuk Rute Jakarta-Solo? - Image
Travelling

9 Perbedaan KA Jaka Tingkir dan KA Fajar Utama Solo, Mana yang Paling Nyaman untuk Rute Jakarta-Solo?

Selasa, 2 Juni 2026 | 17.07 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore