Viral Penumpang Usul Kereta Api Ada Playground untuk Anak, KAI Respons Begini

JawaPos.com – Usulan agar kereta api dilengkapi mini playground untuk anak, menjadi perbincangan di media sosial. Hal ini setelah viral curhatan penumpang yang mengaku kesulitan mengalihkan perhatian anak berusia 2-3 tahun selama perjalanan kereta, meski sudah menyiapkan berbagai aktivitas.

Cerita itu mulanya diunggah oleh akun Threads @maudifarahh yang kemudian diamini oleh netizen lain dengan cerita serupa.

"Saran dong KAI boleh ga tahun ini bikin mini playground di kereta? Asli ini bocil-bocil umur 2-3 tahun udah dikasih banyak banget kegiatan di kereta tapi kok kaya gak nyampe-nyampe," tulis akun tersebut, dikutip Senin (15/6).

Pemilik akun juga mengungkapkan bahwa dirinya selalu memilih kereta dengan durasi perjalanan tercepat dan duduk di kursi paling pojok agar aktivitas anaknya tidak mengganggu penumpang lain. Namun, nyatanya hal itu tak cukup untuk membuat sang anak tenang diam di kursi penumpang.

Unggahan tersebut pun menuai beragam tanggapan dari warganet. Sebagian mendukung ide penyediaan area bermain anak di dalam kereta, sementara lainnya menilai fasilitas tersebut perlu mempertimbangkan aspek keamanan dan keterbatasan ruang di gerbong.

Menanggapi usulan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sendiri menyatakan bahwa masukan dari pelanggan akan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan layanan di masa mendatang.

"Terima kasih atas masukan yang Kakak sampaikan mengenai area bermain atau fasilitas pendukung anak. Tentunya hal ini menjadi bagian penting serta evaluasi layanan ke depannya untuk menyediakan fasilitas KA yang lebih lengkap, serta mampu memenuhi kebutuhan penumpang selama dalam perjalanan," tulis KAI dalam responsnya.

Namun, KAI menegaskan bahwa setiap pengembangan fasilitas di kereta tetap harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting, mulai dari keselamatan, kenyamanan penumpang, hingga operasional perjalanan kereta api.