Kristamedia Ungkap Alasan Pameran Tatap Muka Masih Lebih Efektif daripada Iklan Digital

JawaPos.com - Di tengah dominasi pemasaran digital dan ringkasan berbasis AI, interaksi tatap muka justru kembali menjadi faktor penting dalam membangun hubungan bisnis yang lebih eksklusif dan meyakinkan bagi pelaku industri.

Untuk bisnis B2B bernilai besar, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui media sosial atau komunikasi daring. Pertemuan langsung tetap menjadi elemen utama dalam menciptakan keyakinan dan keputusan kerja sama.

Inilah yang menjadi keunggulan dari setiap pameran yang diselenggarakan PT Kristamedia Pratama. Tidak hanya menyediakan area, Kristamedia juga menghadirkan sistem business matchmaking yang terarah dan profesional.

Melalui program tersebut, exhibitor dipertemukan dengan calon pembeli potensial, mulai dari investor, distributor, hingga mitra korporasi yang telah melalui proses kurasi sesuai kebutuhan industri masing-masing.

"Kristamedia secara konsisten menghadirkan ekosistem business matchmaking yang terstruktur di setiap event-nya, mulai dari sektor F&B, pengemasan, hingga kesehatan," ujar CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim.

Pendekatan ini membuat konversi transaksi di pameran Kristamedia dinilai lebih efektif dibandingkan kampanye digital konvensional, terutama untuk produk dan layanan yang membutuhkan demonstrasi langsung.

Peserta pameran dapat melihat performa mesin, kualitas material, hingga inovasi produk secara nyata. Pengalaman langsung tersebut membantu mempercepat proses negosiasi dan pengambilan keputusan bisnis.

"Hal ini memangkas waktu birokrasi dan presentasi bisnis yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan menjadi hanya dalam hitungan hari (melalui kegiatan) pameran yang digelar Kristamedia," imbuhnya.

Melalui rangkaian pameran 2026, Kristamedia mendorong perusahaan memanfaatkan interaksi langsung sebagai strategi pemasaran yang lebih terukur, efektif, dan berorientasi pada hasil bisnis jangka panjang.