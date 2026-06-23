Update Harga Emas di Pegadaian 23 Juni: Antam, Galeri24, hingga UBS

Ilustrasi emas antam. (Jawa Pos)
JawaPos.com - Harga emas Antam dibanderol Rp 2.775.000 per 1 gram pada perdagangan Selasa (23/6). Harga ini tidak bergerak naik ataupun turun jika dibandingkan dengan Senin (22/6).
Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol Rp 1.440.000. Sedangkan ukuran 2 gram dibanderol Rp 5.448.000.
Harga emas Antam ukuran 10 gram tercatat Rp 27.222.000. Untuk ukuran 50 gram, dibanderol dengan harga Rp 135.767.000.
Sementara itu, harga emas Galeri24 untuk ukuran 0,5 gram dibanderol Rp 1.394.000. Ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp 2.658.000.
Untuk harga emas UBS, ukuran 1 gram dibanderol Rp 2.671.000. Ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.444.000.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis emas dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP. Sedangkan, untuk non-NPWP dikenakan 3 persen.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
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