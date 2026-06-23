Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Selasa, 23 Juni 2026 | 17.22 WIB

Update Harga Emas di Pegadaian 23 Juni: Antam, Galeri24, hingga UBS

Ilustrasi emas antam. (Jawa Pos) - Image

Ilustrasi emas antam. (Jawa Pos)

JawaPos.com - Harga emas Antam dibanderol Rp 2.775.000 per 1 gram pada perdagangan Selasa (23/6). Harga ini tidak bergerak naik ataupun turun jika dibandingkan dengan Senin (22/6).

Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol Rp 1.440.000. Sedangkan ukuran 2 gram dibanderol Rp 5.448.000.

Harga emas Antam ukuran 10 gram tercatat Rp 27.222.000. Untuk ukuran 50 gram, dibanderol dengan harga Rp 135.767.000.

Sementara itu, harga emas Galeri24 untuk ukuran 0,5 gram dibanderol Rp 1.394.000. Ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp 2.658.000.

Untuk harga emas UBS, ukuran 1 gram dibanderol Rp 2.671.000. Ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.444.000.

Harga Emas Antam Sewaktu-waktu Bisa Berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis emas dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP. Sedangkan, untuk non-NPWP dikenakan 3 persen.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS terbaru.

Antam dan harganya:

  • 0,5 gram Rp 1.440.000 dan 1 gram Rp 2.775.000.
  • 2 gram Rp 5.488.000 dan 3 gram Rp 8.205.000.
  • 5 gram Rp 13.640.000 dan 10 gram Rp 27.222.000.
  • 25 gram Rp 67.925.000 dan 50 gram Rp 135.767.000.
  • 100 gram Rp 271.453.000.

Galeri24 dan harga terbaru:

  • 0,5 gram Rp 1.394.000 dan 1 gram Rp 2.658.000.
  • 2 gram Rp 5.252.000 dan 5 gram Rp 13.032.000.
  • 10 gram Rp 25.996.000 dan 25 gram Rp 64.639.000.
  • 50 gram Rp 129.176.000 dan 100 gram Rp 258.224.000.
  • 250 gram Rp 643.974.000 dan 500 gram Rp 1.287.947.000.
  • 1000 gram Rp 2.575.893.000.

UBS dan harganya:

  • 0,5 gram Rp 1.444.000 dan 1 gram Rp 2.671.000.
  • 2 gram Rp 5.300.000 dan 5 gram Rp 13.096.000.
  • 10 gram Rp 26.054.000 dan 25 gram Rp 65.007.000.
  • 50 gram Rp 129.746.000 dan 100 gram Rp 259.390.000.
  • 250 gram Rp 648.284.000 dan 500 gram Rp 1.295.046.000.
Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Update Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Senin 22 Juni 2026 - Image
Ekonomi

Update Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Senin 22 Juni 2026

Senin, 22 Juni 2026 | 14.33 WIB

Harga Emas Antam 17 Juni 2026 Tidak Berubah, Rp 2.839.000 per gram  - Image
Finance

Harga Emas Antam 17 Juni 2026 Tidak Berubah, Rp 2.839.000 per gram 

Rabu, 17 Juni 2026 | 13.55 WIB

Daftar Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Terbaru per 16 Juni 2026 - Image
Finance

Daftar Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Terbaru per 16 Juni 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

4

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

5

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

6

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

7

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

8

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore