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Djati Waluyo
Senin, 22 Juni 2026 | 14.33 WIB

Update Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Senin 22 Juni 2026

Investor menunjukan logam mulai emas Antam. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Investor menunjukan logam mulai emas Antam. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Harga emas Antam dibanderol Rp 2.775.000 per 1 gram pada perdagangan Senin (21/6) atau tidak bergerak naik ataupun turun jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Minggu (21/6).

Berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.440.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.448.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 27.222.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 135.767.000.

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.389.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.649.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.662.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.439.000.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Editor: Bintang Pradewo
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