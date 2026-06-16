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Selasa, 16 Juni 2026 | 20.26 WIB

Meriahkan Piala Dunia 2026, Pegadaian Luncurkan Promo Kick Off Cicil Emasmu dengan Diskon hingga Rp1 Juta

Pegadaian meluncurkan promo bertajuk "Kick Off Cicil Emasmu". Lewat program ini, masyarakat berkesempatan mendapatkan potongan harga atau diskon hingga mencapai Rp1 juta/(Dok. Pegadaian). - Image

Pegadaian meluncurkan promo bertajuk "Kick Off Cicil Emasmu". Lewat program ini, masyarakat berkesempatan mendapatkan potongan harga atau diskon hingga mencapai Rp1 juta/(Dok. Pegadaian).

JawaPos.com - PT Pegadaian kembali memanjakan masyarakat Indonesia yang ingin berinvestasi melalui program terbarunya. Memanfaatkan momentum kemeriahan pesta sepak bola Piala Dunia 2026, Pegadaian meluncurkan promo bertajuk "Kick Off Cicil Emasmu". Lewat program ini, masyarakat berkesempatan mendapatkan potongan harga atau diskon hingga mencapai Rp1 juta.

Berdasarkan informasi resmi promosi perusahaan, investasi emas kini semakin inklusif dan terjangkau karena nasabah sudah bisa mulai mencicil emas batangan dengan berat minimal mulai dari 1 gram saja.

Untuk bisa menikmati keuntungan ini, nasabah dapat menggunakan kode promo khusus, yaitu PDCICILEMAS saat melakukan transaksi.

Adapun beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku untuk program promo "Kick Off Cicil Emasmu" ini antara lain:

Produk: Berlaku khusus untuk produk cicil emas batangan.

Minimal Transaksi: Pembelian emas batangan dimulai dari berat minimal 1 gram.

Uang Muka (DP): Down Payment (DP) atau uang muka minimal sebesar 15%.

Jangka Waktu: Tenor cicilan yang ditetapkan adalah 12 bulan.

Platform:  Promo ini berlaku khusus untuk transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Tring!.

Program yang sangat cocok bagi para investor pemula maupun kolektor emas ini memiliki batas waktu yang terbatas. Periode promo "Kick Off Cicil Emasmu" ini berlangsung dan berlaku hingga tanggal 20 Juli 2026.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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