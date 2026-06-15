Pegadaian menghadirkan berbagai pilihan investasi emas, mulai dari Tabungan Emas, emas batangan, hingga emas perhiasan, yang dirancang agar dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing/(Istimewa).

JawaPos.com - Minat masyarakat terhadap investasi emas terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang mulai menyadari pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang.

Di tengah tren tersebut, Pegadaian menghadirkan berbagai pilihan investasi emas, mulai dari Tabungan Emas, emas batangan, hingga emas perhiasan, yang dirancang agar dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing.

Tabungan Emas menjadi salah satu layanan favorit karena memungkinkan masyarakat menabung emas secara bertahap dengan nominal yang terjangkau. Melalui layanan ini, nasabah dapat mulai berinvestasi tanpa harus membeli emas dalam jumlah besar sekaligus.

Selain itu, Pegadaian juga menyediakan emas batangan bagi masyarakat yang ingin memiliki aset fisik sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Emas batangan dinilai memiliki likuiditas tinggi dan dapat menjadi alternatif diversifikasi investasi.

Sementara itu, emas perhiasan tetap menjadi pilihan menarik karena tidak hanya memiliki nilai investasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai pelengkap gaya hidup. Kombinasi fungsi investasi dan estetika menjadikan emas perhiasan tetap diminati dari generasi ke generasi.

Dengan konsep investasi yang simpel, fleksibel, dan bernilai, Pegadaian terus mendorong masyarakat untuk mulai membangun kebiasaan berinvestasi sejak dini. Kemudahan akses melalui aplikasi digital serta jaringan outlet yang luas semakin mempermudah masyarakat dalam mengelola investasi emas.

Sebagai perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pegadaian berkomitmen menghadirkan layanan investasi yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Melalui berbagai pilihan produk emas yang tersedia, Pegadaian berharap semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan emas sebagai instrumen untuk menjaga nilai aset sekaligus mewujudkan tujuan keuangan di masa depan.