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Senin, 15 Juni 2026 | 20.13 WIB

Kemampuan Mengelola Keuangan jadi Kunci Survive in This Economy, Pegadaian Beri Tips 5 Financial Rules

Pegadaian membagikan lima prinsip dasar pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (dok. Pegadaian)

 

JawaPos.com – Kemampuan mengelola keuangan menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan berbagai tantangan ekonomi. Untuk membantu masyarakat membangun kondisi finansial yang lebih sehat, Pegadaian membagikan lima prinsip dasar pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengendalikan pengeluaran hingga menyiapkan dana darurat.
 

1. Belanjakan uang sesuai kebutuhan, bukan sekadar keinginan.

Dengan memprioritaskan kebutuhan utama, masyarakat dapat menghindari pengeluaran impulsif yang berpotensi mengganggu kondisi keuangan.
 

2. Lakukan diversifikasi aset investasi.

Menempatkan dana pada beberapa instrumen investasi dapat membantu mengurangi risiko sekaligus membuka peluang pertumbuhan aset yang lebih optimal dalam jangka panjang.
 

3. Optimalkan penggunaan barang selama masih berfungsi dengan baik.

Kebiasaan ini dapat membantu menekan pengeluaran yang tidak perlu dan mendorong pola konsumsi yang lebih bijak.
 

4. Bangun dana darurat secara bertahap.

Dana darurat berfungsi sebagai bantalan keuangan ketika menghadapi situasi tak terduga, seperti kebutuhan kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya.
 

5. Pastikan bahwa total pengeluaran tidak melebihi pendapatan yang dimiliki.

Dengan menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, kondisi keuangan dapat tetap sehat dan terkontrol.
 
Pegadaian menilai bahwa penerapan kebiasaan finansial yang sederhana namun konsisten dapat menjadi fondasi kuat dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Di era digital saat ini, berbagai layanan keuangan dan investasi yang mudah diakses juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.
 
Melalui edukasi keuangan yang berkelanjutan, Pegadaian berharap semakin banyak masyarakat yang mampu membangun kebiasaan finansial yang sehat, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan masa depan yang lebih terencana.

Editor: Estu Suryowati
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