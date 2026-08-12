Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

Kondisi ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, pasca insiden kebakaran, Selasa (11/8). (Dok Polres Kukar)
JawaPos.com - Seorang pegawai outsourcing Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara berinisial MFA nekat membakar ruang rapat kantornya sendiri, Selasa (11/8) pagi.
Aksi nekat ini didasari rasa sakit hati karena kerap dijadikan bahan olokan dan stiker di grup percakapan internal kantor.
Pelaku yang bertugas sebagai Operator Command Center tersebut mendatangi lokasi sekitar pukul 06.30 WITA, dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang dimasukkan ke dalam galon air minum.
Api sempat membakar fasilitas ruang rapat sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas.
Dikutip dari Kaltim Post (JawaPos Group), pelaku MFA langsung diamankan oleh pihak kepolisian tak lama setelah kejadian.
Insiden bermula ketika pelaku yang telah bekerja sekitar dua tahun sebagai Operator Command Center ini mendatangi kantornya.
Ia membawa BBM jenis Pertalite senilai Rp 30.000–Rp 40.000. BBM tersebut ia masukkan ke dalam galon air minum.
Gerak-gerik mencurigakan pelaku sempat diketahui oleh petugas keamanan dan kebersihan (cleaning service) yang bertugas di lantai tiga.
Ketika ditegur, pelaku justru kembali menyiramkan bensin ke lantai, membentak petugas kebersihan, dan memintanya segera turun ke lantai bawah.
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Setelah menyulut api, pelaku menyiramkan sisa cairan dan berjalan santai menuju kantin di lantai bawah. Sementara para pegawai dan petugas bergegas melakukan pemadaman awal.
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