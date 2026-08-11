HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Suroboyo Bus sedang melintas di wisata Kota Lama Surabaya. (Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya bersama Bank Indonesia memberikan tarif khusus bagi pengguna transportasi publik dalam rangka merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia.
Masyarakat hanya perlu membayar Rp81 melalui scan QRIS saat menggunakan transportasi umum.Promo ini berlangsung selama sepekan, mulai 11-17 Agustus 2026.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengungkapkan tujuan menghadirkan promo ini adalah untuk mendongkrak minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
“Kami ingin momentum kemerdekaan ini tidak hanya dirayakan dengan kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kemudahan dan inovasi layanan publik. Masyarakat bisa menikmati transportasi publik dengan tarif promo sekaligus merasakan kemudahan pembayaran digital,” kata Trio, Selasa (11/8).
Terdapat dua promo yang ditawarkan kepada masyarakat. Pertama, diskon 81 persen untuk pembelian tiket GOBIS Promo menggunakan QRIS, dengan kuota mencapai 2.200 tiket per hari.
Kuota tersebut dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama dibuka pukul 05.00 WIB, sedangkan sesi kedua pukul 13.00 WIB. Masing-masing sesi menyediakan 700 tiket untuk masyarakat umum dan 400 tiket bagi pelajar.
“Setiap pengguna juga dibatasi maksimal satu kali pembelian per hari,” ujarnya.
Promo kedua berupa tarif Rp81 untuk transaksi QRIS TAP, dengan kuota 200 transaksi per hari.
QRIS TAP sendiri merupakan inovasi pembayaran Bank Indonesia yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi cukup dengan mendekatkan ponsel ke terminal pembayaran berbasis teknologi NFC, tanpa perlu memindai kode QR.
Trio menjelaskan, layanan QRIS TAP tersebut hanya dapat digunakan pada armada yang telah dilengkapi perangkat tap on bus tipe terbaru.
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