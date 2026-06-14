Pegadaian Borong Lima Penghargaan Bergengsi HR Asia 2026, Bukti Komitmen Bangun SDM Unggul

The Gade Tower Pegadaian/(Istimewa).
JawaPos.com – PT Pegadaian kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Perusahaan berhasil meraih lima penghargaan bergengsi dalam ajang HR Asia Awards 2026, sebuah pengakuan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan dengan praktik pengelolaan sumber daya manusia (SDM) terbaik di Asia.
Lima penghargaan yang berhasil dibawa pulang Pegadaian meliputi HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026, HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards, HR Asia Tech Empowerment Awards, HR Asia People Transformation Awards, serta HR Asia Sustainable Workplace Awards.
Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pegadaian dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong transformasi SDM yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 menjadi pengakuan atas keberhasilan Pegadaian dalam menciptakan budaya kerja yang positif dan mendukung pengembangan karyawan. Sementara itu, penghargaan Diversity, Equity & Inclusion Awards menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh insan Pegadaian tanpa memandang latar belakang.
Di sisi lain, penghargaan Tech Empowerment Awards menunjukkan keberhasilan Pegadaian dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan pengalaman kerja karyawan. Adapun People Transformation Awards diberikan atas upaya perusahaan dalam menjalankan transformasi SDM yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan industri.
Tak hanya fokus pada aspek bisnis dan teknologi, Pegadaian juga mendapat apresiasi melalui Sustainable Workplace Awards atas komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan karyawan.
Raihan lima penghargaan tersebut semakin memperkuat posisi Pegadaian sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan perusahaan.
Prestasi ini sekaligus menjadi motivasi bagi Pegadaian untuk terus menghadirkan inovasi, memperkuat budaya kerja unggul, dan menciptakan lingkungan kerja yang mampu mendukung pengembangan talenta terbaik Indonesia.
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