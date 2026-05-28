Sabik Aji Taufan
Kamis, 28 Mei 2026 | 18.06 WIB

Pemilihan Ketua Baru Semakin Dekat, HIPMI Diingatkan Fokus Adu Gagasan

Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

JawaPos.com - Kursi pimpinan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sedang diperebutkan. Organisasi ini dianggap membutuhkan sosok yang mampu mengelola kemitraan strategis, khususnya dengan pemerintah. Persaingan diharapkan fokus pada adu gagasan.

"Mampu mengelola kemitraan supaya bisa berdampak pada usahawan kelas menengah bawah untuk berkembang, dan itu berdampak pada ekonomi rakyat," kata Direktur Eksekutif lembaga survei dan konsultan Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat dihubungi, Kamis (28/5).

Dedi mendorong persaingan kursi pimpinan HIPMI pada Munas mendatang akan fokus pada pertarungan gagasan. Dengan begitu, pemimpin yang terpilih bisa membawa kemajuan organisasi.

"Seharusnya adu gagasan lebih diutamakan, karena kekuasaan sudah cukup solid," imbuhnya.

Persepsi bahwa pimpinan HIPMI dekat dengan kekuasaan harus ditanggalkan. Masyarakat perlu mendapat kepercayaan bahwa organisasi ini berjalan demi kepentingan publik.

Apabila organisasi dikendalikan kekuasaan maka akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, perputaran ekonomi terjadi di kelompok kecil.

"HIPMI seharusnya berada di pihak publik," tegas Dedi.

Sementara, Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, melihat HIPMI ke depan harus menjadi mitra tanding pemerintah. Terutama, dalam membuat kebijakan.

"Tidak hanya 'oke' terhadap pemerintah. Pengusaha muda ini juga harus diisi pengusaha yang kritis terhadap kebijakan pemerintah," kata Nailul.

