Prabowo Titip Pengelolaan Aset BUMN dan Danantara kepada Dony Oskaria

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Indonesia kepada masyarakat saat memberikan arahan dalam kegiatan Panen Raya Udang di kawasan BUBK Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/5).

Pada saat yang sama, secara khusus Prabowo memanggil nama Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria dan meminta pengelolaan aset negara harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, mandat yang diemban BUMN dan Danantara bukan perkara kecil karena menyangkut kekayaan bangsa untuk masa depan generasi mendatang.

“Pak Dony Oskaria. Kepala Badan BUMN sekaligus juga Kepala Danantara. Danantara itu adalah Dana Kedaulatan kita. Danantara itu singkatan dari Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo dalam acara tersebut.

Prabowo menjelaskan, kata “Daya” memiliki arti energi atau kekuatan. Sementara “Anagata” berarti masa depan. Karena itu, Danantara disebut sebagai instrumen penting dalam menjaga dan mengelola kekayaan negara demi kepentingan jangka panjang Indonesia.

“Jadi mereka mengelola kekayaan seluruh bangsa untuk anak dan cucu kita selanjutnya,” sambung Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengingatkan besarnya aset yang saat ini berada di bawah pengelolaan BUMN. Dia menyebut terdapat lebih dari 1.000 BUMN dengan nilai aset yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola kuat, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, kepala negara meminta Dony Oskaria beserta seluruh jajaran untuk menjaga amanah tersebut dengan baik agar tidak terjadi kebocoran aset negara.