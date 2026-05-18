Logo JawaPos
HomeProperti
Author avatar - Image
Ilham Safutra
Selasa, 19 Mei 2026 | 00.26 WIB

BP BUMN Minta Himbara Gerak Cepat Wujudkan Pembiayaan Rumah Murah untuk Rakyat

Kepala BP BUMN Dony Oskaria. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Kepala BP BUMN Dony Oskaria. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) gerak lebih cepat mewujudkan pembiayaan rumah murah untuk rakyat.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria menekankan, gerak cepat itu untuk memperkuat pengembangan program social housing (hunian terjangkau) bagi masyarakat. Langkah itu dengan meminta bank pelat merah menyiapkan model pembiayaan yang adaptif, masyarakat mendapat akses hunian layak. 

Ke depannya tercipta kawasan permukiman terintegrasi. “Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak,” ujar Dony di Jakarta pada Senin (18/5).

Permintaan percepatan itu disampaikan Chief Operating Officer BPI Danantara itu saat mengumpulkan para pimpinan Himbara pada pekan lalu, Rabu (13/5). Hadir ketika pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menuju menyiapkan skema pembiayaan rumah murah untuk rakyat tersebut, Dony menekankan penguatan sinergi antar-BUMN sektor keuangan. Cara seperti itu untuk memperluas akses pembiayaan perumahan rakyat yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut dia, kolaborasi antarbank anggota Himbara menjadi langkah strategis untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Penguatan sektor perumahan tidak hanya mendukung penyediaan rumah berkualitas, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan sektor properti dan industri pendukung lainnya.

Dony menambahkan, BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional agar masyarakat dapat memperoleh hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

“Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. 

Editor: Ilham Safutra
Tags
Artikel Terkait
Bikin Sendiri Steak Ayam BBQ di Rumah! Resep Praktis, Murah, tapi Rasa Mewah Selevel Restoran - Image
Kuliner

Bikin Sendiri Steak Ayam BBQ di Rumah! Resep Praktis, Murah, tapi Rasa Mewah Selevel Restoran

Sabtu, 13 Desember 2025 | 17.34 WIB

Suan Cai Yu Ala Resto Versi Murah: Sup Ikan Sayur Asin yang Segar, Menghangatkan, dan Mudah Dibuat di Rumah - Image
Kuliner

Suan Cai Yu Ala Resto Versi Murah: Sup Ikan Sayur Asin yang Segar, Menghangatkan, dan Mudah Dibuat di Rumah

Jumat, 5 Desember 2025 | 15.06 WIB

Kebut Bangun 1.000 Rumah Murah, Pemerintah Gandeng Pihak Swasta Lewat CSR - Image
Ekonomi

Kebut Bangun 1.000 Rumah Murah, Pemerintah Gandeng Pihak Swasta Lewat CSR

Selasa, 7 April 2026 | 22.11 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore