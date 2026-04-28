Di Lokasi Kecelakaan Kereta, Kepala BP BUMN Dony Oskaria Tegaskan Keselamatan Masyarakat Hukum Tertinggi 

JawaPos.com - Pejabat negara turun langsung ke lokasi kecelakaan kereta antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di kawasan Bekasi Timur pada Selasa dini hari (28/4).

Terlihat Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria hadir di lokasi kejadian. Dony Oskaria hadir bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Utusan Presiden Raffi Ahmad untuk menyampaikan langsung rasa duka dan perihatin sekaligus memantau proses evakuasi. ​

"Atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah, BP BUMN serta Danantara, kami mengucapkan duka yang mendalam dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas musibah yang terjadi," ujar Dony di hadapan awak media di lokasi kejadian, Selasa (28/4).

Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

​Dony menegaskan instruksi Presiden sangat jelas, yakni keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Saat ini, seluruh energi dikerahkan untuk memastikan layanan medis bagi para korban berjalan cepat dan tepat.

​"Fokus utama kami saat ini bukan hanya pemulihan operasional jalur, tetapi memastikan setiap individu yang terdampak mendapatkan penanganan yang paling cepat dan terbaik," tegasnya.

​Dalam peninjauan itu, Dony bersama Sufmi Dasco Ahmad juga berdialog dengan petugas di lapangan untuk memastikan proses evakuasi. ​Menutup keterangan, di lokasi musibah, Dony mengucapkan permohonan maaf dan rasa prihatin.

Baca Juga:KAI Siapkan Posko Informasi untuk Keluarga Cari Korban di Stasiun Bekasi Timur

"Sekali lagi kami memohon maaf atas ketidaknyamanan dan musibah ini. Keselamatan dan kepercayaan masyarakat adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar," tutup Dony sebelum melanjutkan koordinasi dengan tim teknis KAI di lapangan.

Dalam insiden ini, bBagi keluarga yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kondisi anggota keluarga, PT KAI telah membuka layanan informasi resmi melalui: