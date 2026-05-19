Kakao Yapen Bangkit, Potensi Ekspor ke Eropa Capai Rp 108 Miliar per Tahun

Komoditas kakao di Kabupaten Kepulauan Yapen dinilai memiliki prospek besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di Papua. (Istimewa)
JawaPos.com - Komoditas kakao di Kabupaten Kepulauan Yapen dinilai memiliki prospek besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di Papua. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, komoditas ini juga berpeluang menembus pasar ekspor Eropa dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai lebih dari Rp 108 miliar setiap tahun.
Potensi tersebut mengemuka saat Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Billy Mambrasar, melakukan kunjungan bersama Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, ke Kampung Konti Unai yang dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil kakao di Yapen.
Dalam agenda tersebut, tim turut mengambil sampel biji kakao seberat tiga kilogram yang nantinya akan dikirim ke tiga perusahaan potensial asal Eropa. Sampel itu selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk melalui tahapan kajian sebelum diarahkan menjadi kerja sama pembelian kakao dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Billy Mambrasar mengatakan, pengembangan kakao sebagai komoditas unggulan daerah sejalan dengan konsep Export Base Theory yang diperkenalkan ekonom Douglas North. Menurut teori tersebut, daerah yang mampu memasarkan produk unggulan ke luar wilayah hingga pasar internasional akan memperoleh dampak ekonomi berupa pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, kenaikan pendapatan warga, hingga penguatan pendapatan daerah.
”Kami menemui para petani kakao Orang Asli Papua di Kepulauan Yapen bersama Wakil Bupati Yapen. Kampung Konti Unai menjadi salah satu contoh kampung yang memiliki potensi besar dalam pengembangan kakao,” ujar Billy Mambrasar di Papua seperti dikutip pada Senin (18/5).
Saat ini, Kampung Konti Unai memiliki sekitar 200 hektar lahan perkebunan kakao yang dikelola sekitar 150 petani Orang Asli Papua. Jika dihitung bersama sejumlah kampung lainnya di Kepulauan Yapen, total areal kakao diperkirakan mencapai 900 hektare.
Baca Juga:Anggota DPRD Jember Viral Main Game dan Merokok Saat Rapat, Pakar Hukum: Publik Wajar Marah!
Mengacu pada data Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Pusat Statistik, produktivitas kakao nasional berada di kisaran 700 kilogram hingga 1 ton per hektar setiap tahun. Dengan asumsi produksi rata-rata 1 ton per hektar, maka total potensi produksi kakao Yapen dapat mencapai sekitar 900 ton per tahun.
Sementara itu, harga kakao dunia saat ini berada di rentang Rp 120 juta hingga Rp 130 juta per ton. Dengan perhitungan tersebut, nilai ekonomi kakao dari Kepulauan Yapen diperkirakan mampu menembus angka lebih dari Rp 108 miliar per tahun.
Billy menilai pengembangan industri kakao di Papua menjadi gambaran penting bagaimana sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menciptakan sumber ekonomi baru yang berkelanjutan.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20