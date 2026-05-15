Indonesia Ekspor Pupuk 500 Ribu Ton ke Australia, Nilai Transaksi capai Rp 7 Triliun

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia resmi mengekspor pupuk urea ke Australia sebanyak 500.000 ton secara bertahap dengan nilai transaksi diproyeksikan mencapai Rp 7 triliun.

Pada tahap awal, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia melepas ekspor sebanyak 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar.

Volume tersebut akan terus meningkat hingga mencapai total 500 ribu ton dengan nilai sekitar Rp 7 triliun. Ia mengatakan ekspor perdana tersebut menjadi tonggak penting penguatan industri pupuk nasional sekaligus memperluas pasar ekspor Indonesia.