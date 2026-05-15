Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
R. Nurul Fitriana Putri
Sabtu, 16 Mei 2026 | 00.53 WIB

Indonesia Ekspor Pupuk 500 Ribu Ton ke Australia, Nilai Transaksi capai Rp 7 Triliun

Mentan Andi Amran Sulaiman. (Tangkapan layar YouTube Setpres) - Image

Mentan Andi Amran Sulaiman. (Tangkapan layar YouTube Setpres)

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia resmi mengekspor pupuk urea ke Australia sebanyak 500.000 ton secara bertahap dengan nilai transaksi diproyeksikan mencapai Rp 7 triliun.

Pada tahap awal, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia melepas ekspor sebanyak 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar.

Volume tersebut akan terus meningkat hingga mencapai total 500 ribu ton dengan nilai sekitar Rp 7 triliun. Ia mengatakan ekspor perdana tersebut menjadi tonggak penting penguatan industri pupuk nasional sekaligus memperluas pasar ekspor Indonesia.

“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujar Amran dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Indonesia Ekspor Pupuk ke Australia, PM Albanese Langsung Telepon Prabowo - Image
Nasional

Indonesia Ekspor Pupuk ke Australia, PM Albanese Langsung Telepon Prabowo

Jumat, 15 Mei 2026 | 20.18 WIB

Ekspor Pupuk ke Australia Tembus Rp 7 Triliun, Harga Pupuk Dalam Negeri Turun 20 Persen - Image
Ekonomi

Ekspor Pupuk ke Australia Tembus Rp 7 Triliun, Harga Pupuk Dalam Negeri Turun 20 Persen

Jumat, 15 Mei 2026 | 05.04 WIB

Penebusan Pupuk Subsidi Naik 36 Persen, Distribusi Diperkuat - Image
Ekonomi

Penebusan Pupuk Subsidi Naik 36 Persen, Distribusi Diperkuat

Kamis, 14 Mei 2026 | 00.06 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore