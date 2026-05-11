Industri Sawit Tumbuh, Kebutuhan Komponen Pabrik Ikut Meningkat

JawaPos.com - Industri kelapa sawit Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang 2026, seiring meningkatnya ekspor, konsumsi domestik, serta dorongan program hilirisasi pemerintah yang turut mengerek kebutuhan peralatan dan komponen pengolahan crude palm oil (CPO).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor CPO dan produk turunannya pada Januari–Februari 2026 mencapai US$4,69 miliar, naik 26,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Volume ekspor juga meningkat dari 3,33 juta ton menjadi 4,54 juta ton. Indonesia masih mempertahankan posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat produksi CPO nasional sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton atau tumbuh 7,26 persen dibanding tahun sebelumnya. Jika ditambah palm kernel oil (PKO), total produksi mencapai 56,55 juta ton.

Pertumbuhan tersebut turut mendorong meningkatnya kebutuhan infrastruktur dan komponen mekanis di pabrik pengolahan sawit, seperti conveyor chain, sprocket, hingga sistem transmisi yang berperan penting menjaga efisiensi operasional pabrik.

Salah satu perusahaan penyedia komponen industri, PT Sinar Bintang Jaya Makmur (SBJM), melihat tren ini sebagai peluang untuk memperluas pasar di sektor pengolahan sawit nasional.

Melalui merek CULLENS, SBJM menghadirkan berbagai produk seperti conveyor chain, sprocket transmisi, hingga chain coupling untuk industri sawit dan sektor berat lainnya.

Komponen mekanis tersebut menjadi elemen vital dalam proses produksi CPO, terutama sistem conveyor yang bekerja hampir tanpa henti selama 24 jam untuk mengangkut tandan sawit dan material pengolahan.

Marketing PT SBJM wilayah Kalimantan Barat, Eko manalu mengatakan pihaknya aktif memperkenalkan produk melalui pameran industri, termasuk Palmex Indonesia 2026.